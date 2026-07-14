Tadej Pogacar enfonce le clou lors de la 10e étape

Le double champion du monde sur route a remporté dans la station de ski du Lioran, dans le Massif Central, sa troisième victoire d'étape sur ce Tour 2026. Il a attaqué à 15,5 km de l'arrivée, dans la partie finale du très raide col du Pertus, pour reprendre l'Equatorien Richard Carapaz, échappé.
Tadej Pogacar a franchi la ligne avec 32'' d'avance sur Remco Evenepoel et 34'' sur Paul Seixas, une nouvelle fois épatant. Deuxième du classement général à désormais 3'36 du Slovène, Jonas Vingegaard a terminé seulement septième, à 44''.
Meilleur Suisse au général, Yannis Voisard a une nouvelle fois parfaitement tenu le choc, dans une étape qui comportait pas moins de sept ascensions répertoriées. Le Jurassien de la formation suisse Tudor a fini 16e de l'étape à 3'05 et grimpe au 16e rang du général, à 15'36 du leader.