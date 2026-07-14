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Troisième victoire du Slovène
Tadej Pogacar enfonce le clou lors de la 10e étape

Tadej Pogacar s'est imposé, comme on pouvait s'y attendre, en solitaire mardi au Lioran lors de la 10e étape du Tour de France. Le Slovène conforte donc son maillot jaune grâce à cette 24e victoire d'étape sur la Grande Boucle.
Publié: il y a 43 minutes
Tadej Pogacar a remporté sa troisième victoire d'étape sur le Tour de France 2026.
Photo: IMAGO/Photo News
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ATS Agence télégraphique suisse

Le double champion du monde sur route a remporté dans la station de ski du Lioran, dans le Massif Central, sa troisième victoire d'étape sur ce Tour 2026. Il a attaqué à 15,5 km de l'arrivée, dans la partie finale du très raide col du Pertus, pour reprendre l'Equatorien Richard Carapaz, échappé.

Tadej Pogacar a franchi la ligne avec 32'' d'avance sur Remco Evenepoel et 34'' sur Paul Seixas, une nouvelle fois épatant. Deuxième du classement général à désormais 3'36 du Slovène, Jonas Vingegaard a terminé seulement septième, à 44''.

Meilleur Suisse au général, Yannis Voisard a une nouvelle fois parfaitement tenu le choc, dans une étape qui comportait pas moins de sept ascensions répertoriées. Le Jurassien de la formation suisse Tudor a fini 16e de l'étape à 3'05 et grimpe au 16e rang du général, à 15'36 du leader.

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