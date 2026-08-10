Marlen Reusser rêvait d’un podium historique sur le Tour de France. Mais une chute dans la dernière étape a réduit ses espoirs à néant. La Bernoise termine finalement 14e du classement général.

Marlen Reusser a tout perdu dans la dernière étape du Tour de France

Marlen Reusser a tout perdu dans la dernière étape du Tour de France

Matthias Dubach

Le grand rêve s’achève cruellement pour Marlen Reusser, qui ne parvient pas à décrocher le podium tant espéré du classement général du Tour de France. La Bernoise chute, sans que les caméras de télévision ne captent la scène, dans la descente du col d’Èze.

Lorsque les images en direct montrent enfin la troisième du classement général, Marlen Reusser est assise sur le bord de la route, un genou en sang. A cet instant, elle comprend que c’est terminé, même si elle avait déjà montré des signes de fatigue à Nice. La Bernoise doit lâcher prise dès le deuxième des quatre tours, tandis que ses rivales au classement général prennent le large. Le podium est alors déjà sérieusement compromis. Quelques instants plus tard, la chute réduit définitivement ses espoirs à néant.

Escortée par ses coéquipières, Marlen Reusser franchit la ligne d’arrivée, battue, avec 24 minutes et 35 secondes de retard sur la vainqueure du jour et du classement général, la Néerlandaise Demi Vollering. A l’arrivée, les larmes de déception coulent sur le visage de la Bernoise.

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109e sur 115 coureuses classées, une pilule particulièrement amère à avaler. Pourtant, après l’étape de samedi, Marlen Reusser avait encore trouvé les ressources pour se motiver avant les 99 kilomètres difficiles autour de Nice: «Ça devrait marcher pour le podium.» Mais alors que, traditionnellement, le classement général du Tour masculin est déjà joué lors de la dernière étape, Marlen Reusser a même été éjectée du top 10.

Le dernier jour, tout a mal tourné

14e au classement général au lieu d’une place sur le podium. Il faudra d’abord digérer cette énorme déception. Après l’étape, Marlen Reusser reste discrète. L’équipe espagnole Movistar doit-elle regretter d’avoir désigné la Bernoise comme leader pour le Tour de France pour la première fois de sa carrière et d’avoir fait de cette course son grand objectif de la saison? Non.

Jusqu’au neuvième et dernier jour, tout indiquait au contraire que Marlen Reusser allait monter sur le podium. Elle avait remporté une étape, porté le maillot jaune pendant trois jours et pouvait se permettre de rêver en grand. Même la victoire au classement général ne semblait pas totalement utopique pour la double vainqueure du Tour de Suisse, même si cela aurait nécessité une contre-performance majeure de Demi Vollering.

Le Tour de Reusser réalise d’excellentes audiences

Marlen Reusser captive les fans. Les trois jours de départs en Suisse romande ont été une véritable fête, avec des milliers de personnes massées le long des routes pour l’apercevoir. Les larmes d’émotion versées par la Bernoise la semaine dernière avant le départ à Lausanne rappellent celles des joueuses de l’équipe nationale de football. Lors de l’Euro à domicile, elles aussi ont constaté à quel point le sport féminin pouvait mobiliser les foules.

A la télévision aussi, les fans vibrent avec les coureuses. La SRF diffuse pour la première fois le Tour de France féminin en direct et semble être récompensée par de très bonnes audiences. Notamment parce que Marlen Reusser est aux avant-postes.

Une Suissesse avec de réelles ambitions au classement général du Tour de France: même s’il reste dans l’ombre de l’immense édition masculine, le Tour féminin suscite un véritable engouement. Chez les hommes, nous rêvons en vain depuis des décennies de voir une situation similaire avec un coureur suisse. Qui sait ce que Marlen Reusser aurait pu réaliser à Nice si elle n’avait pas subi une fracture vertébrale au printemps?