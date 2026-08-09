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Une fin de Tour dramatique
Demi Vollering triomphe, Marlen Reusser chute et perd le podium

Demi Vollering a remporté le Tour de France Féminin au terme de la 9e étape à Nice. Marlen Reusser a chuté et perdu beaucoup de temps. Le podium lui a échappé.
Publié: 09.08.2026 à 19:36 heures
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Dernière mise à jour: 09.08.2026 à 19:39 heures
Quelle belle victoire de Demi Vollering!
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Demi n'aime pas faire les choses à moitié. Comme samedi, la Néerlandaise a fait de Nice son terrain de jeu préféré. C'est sur la Côte d'Azur que la Batave est allée cueillir son deuxième Tour de France après son succès en 2023.

Pour décrocher Kasia Niewiadoma, Vollering a attendu les derniers hectomètres de l'ultime ascension du Col d'Eze, gravi à quatre reprises sur un circuit autour de Nice. Comme Tadej Pogacar, Vollering a lâché ses adversaires quand elle l'a décidé. La Polonaise Niewiadoma a résisté jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre le rythme de la meilleure coureuse du monde.

Marlen Reusser chute dans une descente

Ce Tour de France se termine en revanche dans la douleur pour Marlen Reusser. Maillot jaune au terme du contre-la-montre à Dijon, la Bernoise a tenu jusque sur les pentes du Ventoux lors de la 7e étape. Troisième à l'aube de cette dernière étape, l'athlète de 34 ans n'a pas craqué dans la dernière ascension du Col d'Eze, mais dans la deuxième descente à 60 kilomètres de l'arrivée.

Marlen Reusser a chuté ce dimanche.
Photo: AP Photo/Philippe Magoni

Elle comptait déjà plus de 40 secondes de retard sur le groupe des favorites au moment où elle a fini sur le bitume. Attendue par son équipe Movistar, Marlen Reusser a concédé au final beaucoup de temps et a logiquement perdu sa 3e place.

Demi Vollering a réussi quinze derniers kilomètres exceptionnels. Elle est ainsi parvenue à mettre 1'04 à ses poursuivantes. Au final, Niewiadoma, qui ne comptait que 8 secondes de retard avant cette dernière étape, pointe à 1'18.

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