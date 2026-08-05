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La Bernoise reste en jaune
Marlen Reusser deuxième sur la 5e étape

Marlen Reusser a pris la 2e place de la cinquième étape du Tour de France Femmes, mercredi à Belleville-en-Beaujolais. La Bernoise, qui conserve son maillot jaune, a résisté aux attaques de Demi Vollering, battue seulement au sprint.
Publié: il y a 53 minutes
Marlen Reusser (maillot jaune) s'est classée deuxième de la cinquième étape du Tour de France femmes.
Photo: Getty Images

Reusser n'a pas réussi à signer le doublé après sa victoire lors du contre-la-montre de mardi. Mais la Bernoise de 34 ans conserve son maillot jaune, avec 12 secondes d'avance sur Demi Vollering et la grande satisfaction d'avoir résisté aux nombreuses attaques de la Néerlandaise.

Tout s'est accéléré lorsque Vollering a placé une première offensive dans l'avant-dernière ascension, le col de Durbize (3,7km à 5,8%). A 500m du sommet et 30km de l'arrivée, sa tentative a fait craquer la vainqueure du Tour de l'an passé Pauline Ferrand-Prévot, entre autres favorites. Un signe clair que la condition physique de la Française de 34 ans n'est pas au rendez-vous cette année, elle qui a finalement terminé à 2'35 (!).

Reusser résiste aux offensives de Vollering

Dans la dernière difficulté de la journée, le Mont Brouilly (2,9km à 7,6%), la championne d'Europe a encore tenté de lâcher ses concurrentes à plusieurs reprises. Mais la Bernoise a parfaitement suivi, tout en souplesse et maîtrise. Seule la Polonaise Kasia Niewiadoma a pu rester dans la roue des deux anciennes coéquipières, désormais plus que jamais rivales dans la course au maillot jaune.

C'est donc entre les trois coureuses, qui figurent parmi les grandes favorites pour la victoire finale sur cette Grande Boucle, que s'est joué le sprint final. Niewiadoma a tenté une première attaque, avant d'être reprise et dépassée par Vollering, que Reusser n'a pas pu devancer.

La 6e étape jeudi entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône (153km) sera à nouveau accidentée, avec six difficultés répertoriées.

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