Près de 130 millions d'Américains ont regardé le Super Bowl, un record!

Quelque 127,7 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis ont regardé dimanche les Eagles de Philadelphie remporter le Super Bowl avec Taylor Swift et Donald Trump, soit la plus grosse audience jamais atteinte dans le pays, selon un communiqué du cabinet Nielsen mardi.

Le président Trump était en tribune pour assister au Super Bowl dimanche 9 février 2025. Photo: Ben Curtis

ATS Agence télégraphique suisse

Selon Nielsen, un pic d'audience a été atteint durant le second quart-temps avec 137,7 millions de téléspectateurs sur les chaînes Fox, Fox Deportes et Telemundo ou sur la plateforme de streaming gratuit Tubi (propriété de Fox Corporation). L'audience moyenne s'était élevée à 123,4 millions l'année dernière, et à 115,1 millions en 2023, déjà des années record.

Événement incontournable et spectacle sportif par excellence aux Etats-Unis, la finale du championnat de football américain attire aussi pour son célèbre show musical de la mi-temps, assuré cette année par le rappeur californien Kendrick Lamar.

3h30 de match... et de show

Les grandes entreprises américaines rivalisent aussi d'imagination pour y placer leurs meilleures publicités, devenues un spectacle dans le spectacle, avec de nombreuses stars à l'écran. En comptant les interruptions, le match dure environ 3h30.

La rencontre se jouait à La Nouvelle-Orléans. Elle a été remportée par les Eagles de Philadelphie (40-22) contre les Kansas City Chiefs, privés d'une troisième couronne d'affilée historique, sous les yeux du président Donald Trump, premier chef d'Etat américain à assister à la finale dans les tribunes.