1/6 Taylor Swift a-t-elle perdu de sa superbe? Le public l'a en tout cas huée lorsqu'elle est apparu sur le grand écran du stade. Photo: Getty Images

Leo Vonlanthen et Björn Lindroos

La finale du Super Bowl 2025 a été folle sur et en dehors du terrain! De la victoire écrasant des Eagles de Philadelphie au show de la mi-temps de Kendrick Lamar en passant par les huées contre Taylor Swift, Blick vous fait revivre cette soirée mémorable à travers 7 temps forts.

1 Les Eagles humilient les Chiefs

La finale du Super Bowl, c'est d'abord le point d'orgue de la saison de football américain, mais c'est aussi et surtout la plus grande manifestation sportive des Etats-Unis. Cet année, la bataille pour le titre a mis aux prises les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affrontement s'est soldé par une véritable humiliation au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans! Les Chiefs, du compagnon de Taylor Swift Travis Kelce, n'avaient qu'un seul objectif: devenir la première équipe à remporter trois titres consécutifs. Résultats des courses: ils ont été laminés 42-22 par une équipe de Philadelphie en pleine bourre.

Les Eagles ont quant à eux ont brillé par leur excellente défense. Ils ont ainsi forcé le célèbre quarterback des Chiefs Patrick Mahomes à jouer l'un des pires matchs de sa carrière.

1:40 Les moments forts du match: Les Eagles humilient les Chiefs en finale du Super Bowl



Revivez les temps forts de la finale

2 Une ribambelle de stars

La finale du Super Bowl, c'est aussi un véritable rassemblement people. Comme à l'accoutumée, la crème des crèmes des stars s'est donc retrouvée à la Nouvelle-Orléans pour l'occasion. On notera la présence de la légende du football Lionel Messi, du rappeur Jay-Z et des acteurs Adam Sandler, Bradley Cooper et Kevin Costner.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

3 Trump en tribunes, une première pour un président

L'apparition de Donald Trump dans les tribunes du stade a été l'un des événements de la soirée. Le républicain, qui n'est en fonction que depuis 20 jours et devenu désormais le premier président américain en activité à assister à une finale de Super Bowl. Le président était notamment accompagné de sa fille Ivanka Trump et son petit-fils Theodore.

La venue du président a engendré un renforcement des mesures de sécurité. Les médias américains évoquent une opération à environ 20 millions de dollars. Sur un plan plus sportif, Donald Trump a assuré qu'il soutenait des Kansas City Chiefs. Le président n'a donc guère dû apprécier la lourde défaite de ses protégés.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

4 Taylor Swift se fait huer... et Trump s'en moque

La présence de Taylor Swift dans les tribunes n'avait rien d'une surprise, la star de la pop étant compagne du joueur des Kansas Citiy Chiefs, Travis Kelce. Pourtant, la chanteuse, jadis si appréciée, ne semble plus faire l'unanimité.

0:35 La popstar malmenée: La réaction Taylor Swift face aux huées du public du Super Bowl

En effet, lorsque Taylor Swift est apparue sur l'écran géant du stade, des sifflets ont retenti partout dans le stade. Une scène qui semble avoir passablement perturbé la star: «Qu'est-ce qui se passe ici?», aurait-elle même demandé, affirme un lecteur labial sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comme si sa soirée n'était pas déjà assez compliquée, la star – qui a déjà dû s'infliger la défaite de son petit ami – a encore dû essuyer les railleries.... du président Donald Trump. Ce dernier a en effet republié une double vidéo son réseau Truth Social, l'une de la salve d'applaudissements qu'il a reçue, l'autre des huées adressées à la chanteuse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Trump s'est ensuite fendu d'un post dans lequel il a renchéri: «La seule personne qui a eu une soirée plus difficile que les Chiefs de Kansas City était Taylor Swift». Une chose est sûre: le couple que forment Travis Kelce et Taylor Swift a passé une soirée pénible, tant sur le terrain qu'en dehors.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

5 Kendrick Lamar fait venir 2 légendes sur scène

Tout le monde attendait Kendrick Lamar, mais c'est la légende du cinéma Samuel L. Jackson qui a ouvert le célèbre show de la mi-temps du Super Bowl. Déguisé en «Uncle Sam», véritable personnification des Etats-Unis, l'acteur a crevé l'écran. C'est alors que Kendrick Lamar est apparu, assis sur une voiture, et a finalement entamé son premier titre.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le show de Kendrick Lamar a été sublimé par l'apparition d'une autre légende: Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, est montée sur scène puis s'est fendue d'un bref numéro de danse.

0:35 Du Tennis... à la danse: Serena Williams sublime le show de Kendrick Lamar au Super Bowl

6 Un drapeau palestinien perturbe le show de la mi-temps

La finale du Super Bowl, c'est bien sûr du spectacle, mais c'est aussi – et bien souvent – des remous. Et l'édition 2025 n'a pas dérogé à la règle: durant le show de Kenrick Lamar, un danseurs a soudainement sorti un drapeau palestinien et s'est mis à courir sur la scène. Il a fallu plusieurs secondes pour que le fauteur de troubles soit plaqué au sol par la sécurité et arrêté.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour ce qui est du reste du show, c'est surtout le drapeau américain qui a crevé l'écran. Lors du deuxième morceau, «Humble», de nombreux danseurs arborant les couleurs bleu, blanc et rouge se sont rassemblés de sorte à reproduire la célèbre bannière étoilée.

7 «Not Like US» transcende le public

Le rappeur américain n'a eu de cesse de teaser son plus grand tube «Not like us», avec lequel il a remporté cinq prix, dont celui du morceau de l'année, lors des derniers Grammy Awards. Lorsqu'il s'est enfin résigné à jouer son célèbre hit, le public est entré dans une ferveur que même le match, qui oppose les Chiefs aux Eagles, saura difficilement susciter.