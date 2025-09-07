«Aller aux Mondiaux ne fait aucun sens pour moi»

Stefan Bissegger renonce à participer aux Mondiaux au Rwanda. Le spécialiste suisse du contre-la-montre ne voit aucune chance de se classer parmi les meilleurs en raison du profil escarpé du parcours.

Stefan Bissegger renonce aux courses de Kigali et se prépare plutôt pour les championnats d'Europe, qui débutent début octobre. Photo: BENJAMIN SOLAND

Mathias Germann

L'Afrique a dû attendre 100 ans. C'est désormais chose faite. Pour la première fois, les Mondiaux de cyclisme sur route auront lieu sur le deuxième plus grand continent du monde. Plus précisément à Kigali, au Rwanda (du 21 au 28 septembre). «J'espère que cela donnera un coup de pouce à tout le continent», déclare Biniam Girmay. Cet Erythréen de 25 ans est depuis longtemps le meilleur cycliste d'Afrique, lui qui a déjà remporté trois étapes du Tour de France. Seulement voilà: tous les meilleurs du plateau, loin de là, n'ont pas envie de participer à ces championnats du monde historiques.

«Pour moi non plus, cela n'a aucun sens», déclare Stefan Bissegger. Le Thurgovien renonce. Pour quelle raison? Il y en a plusieurs. La plus importante: sa grande spécialité, le contre-la-montre individuel, est trop raide pour lui.

Il y a 680 mètres de dénivelé à franchir sur les 40,6 kilomètres de cette course. «Là, je n'ai aucune chance de me classer parmi les meilleurs. Et je ne m'y rends pas uniquement pour faire du tourisme», lâche le Thurgovien Bissegger.

«Je n'ai pas perdu mes chances»

La sélection de Swiss Cycling n'a pas encore été communiquée. Mais Blick sait que Stefan Küng et Mauro Schmid porteront haut les couleurs de la Suisse dans la lutte au titre dans le contre-la-montre. Mais comme ils sont plus lourds que les autres, tout comme Stefan Bissegger, une médaille en contre-la-montre serait une grosse surprise.

Ou pas du tout? «La course sur route avec ses 5475 mètres de dénivelé est bien trop difficile pour moi, je ne me fais pas d'illusions, répond Stefan Küng. Mais j'ai déjà roulé en tête lors de contre-la-montre difficiles. Je n'ai pas perdu mes chances.» Mauro Schmid espère également obtenir un bon résultat. «Cependant, c'est un contre-la-montre très long, ce qui me convient moins. Néanmoins, ça reste cool.»

Stefan Bissegger a aussi une fille

Avant Stefan Bissegger, plusieurs stars ont déclaré forfait ces dernières semaines: les Danois Jonas Vingegaard et Mads Pedersen ont renoncé, et Mathieu van der Poel (30 ans, Ho) ne prendra pas non plus le départ au pays des 1000 collines. D'autres forfaits devraient suivre. Peut-être parce que les parcours sont trop brutaux – mais l'altitude (1570 mètres au-dessus du niveau de la mer), le long voyage et les vaccins en dissuadent aussi certains.

Le prochain objectif de Stefan Bissegger est les championnats d'Europe à partir du 1er octobre en France. Il veut y remporter l'or en contre-la-montre pour la deuxième fois après 2022. Pour l'instant, il est à la maison et s'entraîne après son élimination précoce au Tour de France, lorsqu'il a chuté lors de la première étape et a subi une commotion cérébrale. «Et quand j'ai du temps libre, j'aime m'occuper de Julia», raconte-t-il. Julia? Elle est le deuxième enfant de la famille après Oliver et est née il y a quelques semaines.