La razzia suisse continue
Encore une médaille pour Marianne Fatton

Après avoir obtenu deux médailles d'or en sprint et en relais mixte aux championnats d'Europe de Shahdag, Marianne Fatton a dû se contenter de l'argent vendredi sur l'individuelle.
Publié: il y a 26 minutes
Marianne Fatton poursuit sa moisson de médailles
Photo: John Locher
ATS Agence télégraphique suisse

La championne olympique neuchâteloise a été battue par l'Italienne Giulia Murada après plus d'une heure et demie d'efforts, dans cette discipline qui ne figurait pas au programme des JO. Le canton de Fribourg a signé un magnifique doublé chez les hommes, Rémi Bonnet s'imposant avec plus de trois minutes d'avance sur Thomas Bussard. Déjà sacré en 2024 à Flaine (France), Bonnet visera un autre titre continental dimanche sur la verticale.

Le Lucernois Gregor Deschwanden a terminé au pied du podium dans le premier concours de Lahti, qui s'est disputé sur une seule manche. Le médaillé de bronze olympique, 5e dans un premier temps grâce à un saut mesuré à 124 mètres, a profité de la disqualification de Domen Prevc pour gagner un rang. Le Bernois Sandro Hauswirth s'est quant à lui classé 14e.

Désigné vainqueur de ce concours dans un premier temps, Domen Prevc a été privé d'un historique septième succès consécutif en Coupe du monde en raison de skis trop longs (pour 1 cm). Le Slovène s'assure néanmoins mathématiquement la victoire finale en Coupe du monde, son dernier rival Ryoyu Kobayashi n'ayant terminé que 6e. C'est l'Allemand Philipp Raimund qui s'est imposé.

Sina Siegenthaler a atteint pour la deuxième fois de la saison les demi-finales en snowboardcross. La Bernoise a pris la 7e place de la première des deux épreuves d'Erzurum, en Turquie. Chez les hommes, Valerio Jud a signé la meilleure performance helvétique en ralliant les quarts de finale.

La délégation suisse a décroché ses deux premières médailles aux championnats du monde juniors de freestyle. En snowboard halfpipe, la Grisonne Lura Wick (17 ans) a obtenu l'argent alors que l'Appenzellois Mischa Zürcher (18 ans) a glané le bronze.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Sina Arnet à Lahti, en Finlande. Après avoir terminé 31e et manqué de justesse la manche finale du premier concours jeudi, l'Obwaldienne a pris la 32e place de la deuxième compétition vendredi. La victoire est sans surprise revenue à la Slovène Nika Prevc, qui a décroché une 16e victoire record en une seule saison de Coupe du monde.

