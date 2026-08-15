DE
FR

Sixième médaille pour la Suisse
Avec l'argent, Dominic Lobalu complète sa collection

Titré en 10'000 m et bronzé en 5000 m à Rome il y a deux ans, Dominic Lobalu a décroché la médaille d'argent à Birmingham. Le Saint-Gallois a terminé deuxième du 10'000 m des Européens.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Dominic Lobalu a terminé deuxième du 10'000 m.
Photo: Getty Images
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Dominic Lobalu possède tous les métaux continentaux. Le Saint-Gallois a terminé deuxième du 10'000 m et complète ainsi sa belle collection, après l'or acquis dans la même discipline et le bronze, sur 5000 m, en 2024 à Rome.

À Birmingham, le pensionnaire du LC Brühl est parti dans le bon wagon, en compagnie de Yemaneberhan Crippa, Jimmy Gressier et Andreas Almgren. Le quatuor s'est rapidement distancé de la meute.

Après une vingtaine de minutes de course, ce dernier a mis une accélération pour prendre ses distances avec les trois autres hommes. Dominic Lobalu a tenté de le suivre et, même s'il n'y est pas parvenu, il a distancé les deux autres concurrents. La médaille d'argent lui tendait alors les bras, en 27'42"67. Jimmy Gressier complète le podium, après une incroyable dernière accélération.

Grâce à sa belle course, Dominic Lobalu apporte à la Suisse sa sixième médaille. Il en a même profité pour faire le show en toute fin de course.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus