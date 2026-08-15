Avec l'argent, Dominic Lobalu complète sa collection

Titré en 10'000 m et bronzé en 5000 m à Rome il y a deux ans, Dominic Lobalu a décroché la médaille d'argent à Birmingham. Le Saint-Gallois a terminé deuxième du 10'000 m des Européens.

Matthias Davet Journaliste Blick

Dominic Lobalu possède tous les métaux continentaux. Le Saint-Gallois a terminé deuxième du 10'000 m et complète ainsi sa belle collection, après l'or acquis dans la même discipline et le bronze, sur 5000 m, en 2024 à Rome.

À Birmingham, le pensionnaire du LC Brühl est parti dans le bon wagon, en compagnie de Yemaneberhan Crippa, Jimmy Gressier et Andreas Almgren. Le quatuor s'est rapidement distancé de la meute.

Après une vingtaine de minutes de course, ce dernier a mis une accélération pour prendre ses distances avec les trois autres hommes. Dominic Lobalu a tenté de le suivre et, même s'il n'y est pas parvenu, il a distancé les deux autres concurrents. La médaille d'argent lui tendait alors les bras, en 27'42"67. Jimmy Gressier complète le podium, après une incroyable dernière accélération.

Grâce à sa belle course, Dominic Lobalu apporte à la Suisse sa sixième médaille. Il en a même profité pour faire le show en toute fin de course.