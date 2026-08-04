Simon Ammann veut retenter sa chance

Simon Ammann teste actuellement son matériel en vue de la prochaine saison de Coupe du monde. Lors du premier Grand Prix d'été, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Son entraîneur y voit toutefois des aspects positifs.

Nicola Abt

À 45 ans, Simon Ammann est en pleine préparation de sa 30e saison en Coupe du monde. Le premier véritable test de l'été s'est toutefois révélé mitigé pour le quadruple champion olympique. Lors du Grand Prix d'été de Wisła, en Pologne, le Suisse n'a pas été en mesure de rivaliser avec les meilleurs.

L'entraîneur en chef Bine Norcic en explique la raison. «Nous ne nous étions pas préparés spécifiquement pour cette compétition. En raison des entraînements intensifs, les sauts étaient donc un peu instables», explique-t-il. Le vétéran a terminé aux 32e et 26e places le week-end dernier, alors que plusieurs des meilleurs sauteurs du monde étaient absents. Il n'était à chaque fois que le quatrième meilleur Suisse.

Une phase de tests intensive

Gregor Deschwanden est monté sur le podium en terminant troisième le jour de la fête nationale, avant de confirmer sa bonne forme avec une quatrième place le lendemain. Juri Kesseli s'est lui aussi distingué grâce à une sixième puis une 19e place. «Ils m'ont fait très plaisir.»

Bine Norcic estime toutefois que les autres Suisses, Simon Ammann compris, avaient eux aussi le potentiel pour signer un résultat de premier plan. «À l'entraînement, ils sont tous très proches les uns des autres.» Il rappelle également qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives de cette compétition au vu de la phase actuelle de préparation. «Nous testons énormément de matériel en ce moment. C'est précisément à cela que sert l'été.»

Une date limite pour les essais

Simon Ammann est dans son élément. Le Toggenbourgeois est connu comme le «Géo Trouvetou» du circuit de saut à ski. «Nous sommes sur la bonne voie. Grâce aux nombreux tests, nous avons déjà une idée de ce à quoi pourrait ressembler notre configuration pour l'hiver.»

La saison de Coupe du monde débutera le 20 novembre à Lillehammer, en Norvège. D'ici là, Bine Norcic souhaite avoir bouclé cette phase de tests. «Sinon, on perd le fil. Ce ne serait vraiment pas une bonne chose.» Il met une nouvelle fois en avant l'attitude du vétéran au sein de l'équipe. «Simon s'investit pleinement et il est très motivé.»

Ammann retrouve le cadre A

Le vétéran n'en a donc toujours pas assez. Et ce, alors qu'il a dû digérer une nouvelle déception la saison dernière. Simon Ammann n'a pas été retenu pour participer à ses huitièmes Jeux olympiques. Il aurait ainsi rejoint le sauteur japonais Noriaki Kasai (54 ans) et la patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein (54 ans).

Malgré cela, Swiss-Ski l'a promu du cadre B au cadre A pour cette saison. Une décision motivée par le fait qu'Ammann continue régulièrement de réussir de très bons sauts. En Coupe du monde, il s'est notamment classé à huit reprises parmi les 30 meilleurs la saison dernière. Bine Norcic espère désormais le voir franchir un nouveau cap cet hiver. «Je suis convaincu que Simon réalisera de bonnes performances.»