Simon Ammann lutte pour décrocher son billet olympique

Après la Coupe du monde de saut à ski à Engelberg, l'équipe d'entraîneurs suisses a pris une décision importante. Simon Ammann en profite et pourrait réaliser un pas décisif vers la qualification pour les Jeux olympiques dans les prochains jours.

Quelles sont ses chances?

Nicola Abt

Les compétitions d’Engelberg ont encore intensifié la lutte pour les tickets olympiques. Six sauteurs suisses ont marqué des points en Coupe du monde, mais seuls trois d’entre eux pourront prendre le départ en Italie. Qui est qualifié, qui doit trembler et qui n’a aucune chance?

Le leader de l’équipe, Gregor Deschwanden, est assuré d’obtenir un ticket, malgré deux sauts infructueux à Engelberg. Le Lucernois est le seul Suisse à avoir terminé à plusieurs reprises dans le top 10 cette saison. «Il est sur la bonne voie», assure l’entraîneur en chef Bine Norcic.

Les arguments en faveur de Sandro Hauswirth

Derrière Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth s’est imposé comme le numéro 2. Le Bernois, longtemps considéré comme un grand talent, a dû attendre pour confirmer ses promesses. «Tout est allé presque trop vite. J’ai dû faire un pas en arrière, mais maintenant le travail acharné porte enfin ses fruits», explique-t-il. Sandro Hauswirth est actuellement le Suisse le plus constant et le seul à avoir marqué des points lors des deux jours de compétition à Engelberg.

Simon Ammann à la lutte pour le dernier ticket

Derrière les deux leaders, la concurrence pour le dernier ticket olympique est féroce. Simon Ammann, quadruple champion olympique, a été le meilleur Suisse samedi. «Le saut m’a vraiment fait du bien. J’attendais ça depuis longtemps», confie l’ancien champion.

Malgré une saison en dents de scie, les chances de Simon Ammann de participer à ses huitièmes Jeux olympiques restent solides. Outre lui, seuls Hauswirth et Deschwanden ont terminé trois fois parmi les 30 meilleurs. Pour ses performances, l’équipe d’entraîneurs l’a intégré à la Tournée des quatre tremplins, un signe encourageant pour la sélection olympique.

Aux côtés de Simon Ammann, le jeune Juri Kesseli a également été convoqué. Mais il n’est pas certain que Simon Ammann participe à tous les sauts de la Tournée. En cas de résultats insuffisants, il pourrait être remplacé, notamment si d’autres Suisses convainquent en Coupe continentale.

Killian Peier et les jeunes talents

Killian Peier (30 ans) reste une énigme. Avant l’entraînement d’été, il était considéré comme le numéro 2, mais une chute et les changements de règles dans le matériel l’ont freiné. «C’est très frustrant», admet le Vaudois.

À Engelberg, Peier a tout de même marqué des points pour la première fois cette saison. Les jeunes Felix Trunz, 19 ans et Yanick Wasser, 21 ans, ont également progressé. Si ces talents parviennent à combler leur retard, la relève pourrait être privilégiée.

Parmi les huit Suisses engagés en Coupe du monde, seul Remo Imhof (22 ans) n’a aucune chance. Les autres peuvent encore espérer décrocher un billet pour les Jeux olympiques. La décision finale sera prise à la mi-janvier, après les sauts de Coupe du monde au Japon.