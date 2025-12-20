Simon Ammann retrouve des couleurs en Coupe du monde

Simon Ammann a réussi la meilleure performance de sa saison lors du premier des deux concours Coupe du monde à Engerlberg. Le quadruple champion olympique, âgé de 44 ans, s'est classé au 20e rang.

ATS Agence télégraphique suisse

Auteur de deux sauts à 133 m, Ammann a été le Suisse le plus en vue sur le tremplin du Titlis. Trois de ses compatriotes ont aussi inscrit des points, à savoir Felix Trunz (25e), Sandro Hauswirth (26e) et Killian Peier (29e). Grosse déception par contre pour Gregor Deschwanden (31e), pas en finale tout comme Yannick Wasser (34e).

La victoire est revenue au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138,5 et 142 m. Le podium a été complété par l'Allemand Felix Hoffmann (138/141 m) et le Japonais Ren Nikaido (141,5/129,5 m).