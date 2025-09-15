Ditaji Kambundji a écrit l'histoire du sport suisse ce lundi, sous les yeux de sa mère Ruth. Celle-ci a du mal à croire au titre mondial de sa fille et a laissé paraître son émotion.

Sa fille est en or

1/5 Ditaji Kambundji est championne du monde du 100 m haies. Photo: imago/Xinhua

Andrea Cattani

Impossible d’être plus fière: Ruth Kambundji a assisté en direct, dans l’immense stade national de Tokyo, à la course historique de sa fille de 23 ans, Ditaji. Cette dernière est tout simplement devenue championne du monde sur le 100 m haies.

Pour la Bernoise comme pour sa mère, l’émotion est immense. Avant de répondre aux questions de la SRF, Ruth Kambundji a d’abord dû sécher ses larmes: «C’est bouleversant. Contrairement à mon mari, je n’y croyais pas avant la course. Mais cela vient de montrer à nouveau ce qui peut arriver quand tout s’accorde», lance la maman, rayonnante.

«Je ne sais pas comment nous allons faire la fête»

Difficile, bien sûr, d’exprimer clairement ce qu’elle ressent: «Je me réjouis simplement de voir comment Ditaji pourra désormais laisser libre cours à ses émotions.»

Vient ensuite une autre question à laquelle Ruth Kambundji n’était visiblement pas préparée. Interrogée sur les projets de fête de la famille et de sa fille, Ruth se contente de dire: «Nous allons certainement faire la fête. Mais je ne sais vraiment pas encore comment, parce que nous n’avons rien prévu.» C’est souvent ce qui arrive lors d’un coup d’éclat comme celui-ci.