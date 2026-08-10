Médaillé de bronze aux Jeux olympiques il y a deux ans, Roman Mityukov va revenir sur la terre de ses exploits. Le nageur genevois va participer aux Championnats d'Europe, qui ont lieu dans la capitale française.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a deux ans, Roman Mityukov vivait le plus beau moment de sa carrière sportive. En août 2024, le nageur genevois réalisait une magnifique dernière longueur lors de la finale du 200 m dos et décrochait le bronze olympique. Les émotions étaient à leur paroxysme, tout comme la délivrance.

Deux ans plus tard, l’athlète de 26 ans fait son retour dans la capitale française. L’attention médiatique et populaire est moins élevée, mais les Européens de natation (10-16 août) restent son immense objectif de l’année. «C’est la compétition que j’attends depuis le début de la saison, prévient-il. Je ne me suis pas encore affûté et ce sera la seule fois. J’ai extrêmement hâte.»

Les mois ont parfois été longs depuis les Mondiaux de natation en août 2025, dernière grande compétition de Roman Mityukov – surtout qu’il a fait l’impasse sur ceux en petit bassin. «La pire période, c’était clairement en novembre-décembre, se souvient-il. Il ne se passe rien et il faut être patient. Ça peut être frustrant.» Surtout que seuls les championnats d’Europe comptent cette saison. «Il y a une seule chance d’obtenir une médaille – ce sera donc un peu plus dur.»

Le niveau européen est relevé

De plus, il ne faut pas négliger le niveau des Européens. Lors des derniers Mondiaux, les représentants du Vieux Continent occupaient sept des huit lignes d’eau en finale. «Ce n’est pas de chance et, en même temps, ça me stimule à aller chercher plus loin. Une médaille continentale aurait le même goût qu’une mondiale.»

Dans son armoire à trophées, Roman Mityukov peut se targuer d’avoir les deux. Deux troisièmes places aux Européens (2021 et 2024) ainsi qu’une médaille de bronze et une d’argent aux Mondiaux (2023 et 2024). Par contre, dans sa carrière, il lui manque toujours un titre majeur.

La même ville, pas le même lieu

Et si Paris n’était pas le plus bel endroit pour enfin y parvenir? Le Genevois a en tout cas mis toutes les chances de son côté. «Je pense m’être pas mal amélioré sur tous les aspects», souligne-t-il. D’ailleurs, il est désormais conseillé par une nutritionniste. «Ce sont les petites différences qu’on ne voit pas forcément», ajoute-t-il.

Du côté de la Ville lumière, il voudra surtout faire briller sa bonne étoile. Depuis son bronze olympique, il n’y a pas remis les pieds (ni les palmes). «Ça ne va pas jouer sur la performance, mais peut-être que psychologiquement…» Par contre, les compétitions n’auront pas lieu à La Défense Arena, mais au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, là où ont eu lieu les épreuves de water-polo, plongeon et natation artistique lors des JO.

«Si je reste dans mon lit…»

Cela n'entache pas l'enthousiasme du médaillé de bronze olympique. «Ça va me rappeler de bons souvenirs et je me réjouis de retourner à Paris», s'exclame-t-il. Surtout que la motivation et la faim de victoires sont toujours là pour le Genevois. «Dans les moments plus difficiles, je repense à mes objectifs. Pas à ce que j'ai déjà accompli – d'ailleurs, j'ai déjà oublié mes médailles. Je sais juste que si je reste dans mon lit, ça ne va pas se faire tout seul.»

C'est donc avec cet état d'esprit que Roman Mityukov aborde les Européens de Paris cette semaine. Puis, il y aura la suite. Championnats du monde à Budapest en 2027 et, en 2028, les Jeux olympiques de Los Angeles. «J'espère claquer le temps de qualification dès mars 2027, comme ça je pourrai sereinement me préparer.» Il n'y a «plus qu'à».