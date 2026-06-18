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Romain Grégoire s'impose
Tadej Pogacar creuse encore les écarts sur le Tour de Suisse

La 2e étape du Tour de Suisse autour de Locarno sur 157,7 km a été remportée par Romain Grégoire. Le Français a été le plus rapide au sprint, alors que le maillot jaune Tadej Pogacar a encore creusé les écarts.
Publié: 18:02 heures
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Tadej Pogacar continue de creuser les écarts.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Oh qu'ils ont eu chaud les échappés! Oh qu'il doit savourer cette victoire, Romain Grégoire. Le Français de Groupama FDJ a levé les bras au ciel en étant le plus fort au sprint d'un résidu de six coureurs de la bonne échappée. Mais ces garçons ont bien failli se faire coiffer au poteau par...Tadej Pogacar bien entendu.

Alors que les coureurs à l'avant comptaient 2'30 d'avance sur le peloton maillot jaune, l'équipe UAE a embrayé et l'écart s'est mis à fondre comme neige au soleil. Dans les deux dernières ascensions vers Fanghi et Orselina, le patron du cyclisme mondial a réduit l'écart à 40 puis 20 secondes. Avec le Tchèque Mathias Vacek, il a presque réussi un retour qui aurait à nouveau façonné sa légende. Heureusement pour l'intérêt de la course et du sport, il a manqué quelques mètres au Slovène pour réussir un nouvel exploit.

Reste que «Pogi» creuse bien évidemment son avance au général avec désormais 2'50 d'avance sur Richard Carapaz et 3'07 sur l'Italien Bagioli.

Vendredi, les coureurs auront droit à une étape en circuit autour de Bad Ragaz. Il y aura deux ascensions de première catégorie répertoriées, le Wildhaus et le Schwägalp.

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