Tim Merlier remporte la première étape du Renewi Tour aux Pays-Bas. Le Belge de Soudal-Quick-Step s'impose au sprint devant Arnaud De Lie et Sebastian Molano, signant sa 13e victoire de la saison.

Première étape du Renewi Tour pour le sprinter Tim Merlier

Tim Merlier signe sa 63e victoire chez les professionnels, et la 13e cette année. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Tim Merlier a remporté au sprint la première étape du Renewi Tour (ex-Tour du Benelux), mercredi entre Terneuzen et Breskens aux Pays-Bas. Le Belge de l'équipe Soudal-Quick-Step a devancé son compatriote Arnaud De Lie et le Colombien Sebastian Molano.

Tim Merlier signe sa 63e victoire chez les professionnels, et la 13e cette année, ce qui le place à égalité avec le Danois Mads Pedersen derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Le champion d'Europe a notamment enlevé deux étapes lors du dernier Tour de France.

Deux secondes d'avance

Au classement général, Tim Merlier devance de respectivement 2 et 3 secondes le Portugais Rui Oliveira et le Belge Dries De Bondt, qui se sont partagé les secondes de bonification lors des trois sprints intermédiaires.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), contraint à l'abandon lors de la 16e étape du Tour de France il y a un mois en raison d'une pneumonie, effectuait mercredi son retour à la compétition. Le Néerlandais s'est montré aux avant-postes dans l'emballage final.