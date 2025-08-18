Le Tour de Romandie féminin s’est achevé ce dimanche avec la victoire sensationnelle de la Genevoise Elise Chabbey, devant la Slovène Urška Žigart.
Pendant ces trois jours de course, cette dernière a pu compter sur un soutien de taille: son compagnon Tadej Pogačar. Le quadruple vainqueur du Tour de France n’est pas passé inaperçu sur les routes romandes. Il a notamment été vu à l’issue de la dernière étape à Aigle aux côtés d’Urška Žigart.
Bien qu’il ait révélé ces derniers temps qu'il songeait déjà à sa retraite, le champion n’est pas resté inactif et s’est dégourdi les jambes sur le bitume romand. Il a par exemple été vu du côté de Morges ce dimanche matin. Un lecteur de Blick nous a même transmis une photo de son vélo de champion du monde, tranquillement cadenassé sur l’espace public comme un vulgaire «vélib».
«Je suis en train de boire un café à côté du GOAT, Tadej Pogačar! Qu’est-ci qu’il fout à Morges? Il a littéralement posé son vélo carbone à côté de mon trek. J’ai pas osé lui demander une photo, trop de gens le lui demandaient. Par contre, j’ai hésité à lui proposer une sortie au Marchairuz pour le faire exploser à la montée!», explique notre lecteur qui semble bien téméraire.
Le Slovène, qui a décidé de faire l’impasse sur le Tour d’Espagne, sera-t-il tenté d'accepter le défi et de participer au Tour de Romandie l’an prochain après son escapade dans la région?
Urška Žigart peut quant à elle nourrir quelques regrets. Alors qu’elle portait le maillot jaune, elle a laissé la victoire finale à Elise Chabbey après avoir craqué dans la descente, se retrouvant même dans l'arrière-cour d’une maison.