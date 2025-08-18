Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

Le Tour de Romandie féminin s'est conclu dimanche avec la victoire de la Genevoise Elise Chabbey. Le quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogačar, a été aperçu tout au long du week-end. Il est venu soutenir sa compagne Urška Žigart.

1/4 Tadej Pogačar (à gauche) et sa compagne Urška Žigart (droite) lors de l'étape entre Conthey et La Tzoumaz ce samedi 16 août sur le Tour de Romandie féminin. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le Tour de Romandie féminin s’est achevé ce dimanche avec la victoire sensationnelle de la Genevoise Elise Chabbey, devant la Slovène Urška Žigart.

Pendant ces trois jours de course, cette dernière a pu compter sur un soutien de taille: son compagnon Tadej Pogačar. Le quadruple vainqueur du Tour de France n’est pas passé inaperçu sur les routes romandes. Il a notamment été vu à l’issue de la dernière étape à Aigle aux côtés d’Urška Žigart.

Bien qu’il ait révélé ces derniers temps qu'il songeait déjà à sa retraite, le champion n’est pas resté inactif et s’est dégourdi les jambes sur le bitume romand. Il a par exemple été vu du côté de Morges ce dimanche matin. Un lecteur de Blick nous a même transmis une photo de son vélo de champion du monde, tranquillement cadenassé sur l’espace public comme un vulgaire «vélib».

Le vélo du quadruple vainqueur du Tour de France a été vu à Morges.

«Je suis en train de boire un café à côté du GOAT, Tadej Pogačar! Qu’est-ci qu’il fout à Morges? Il a littéralement posé son vélo carbone à côté de mon trek. J’ai pas osé lui demander une photo, trop de gens le lui demandaient. Par contre, j’ai hésité à lui proposer une sortie au Marchairuz pour le faire exploser à la montée!», explique notre lecteur qui semble bien téméraire.

Le Slovène, qui a décidé de faire l’impasse sur le Tour d’Espagne, sera-t-il tenté d'accepter le défi et de participer au Tour de Romandie l’an prochain après son escapade dans la région?

Urška Žigart peut quant à elle nourrir quelques regrets. Alors qu’elle portait le maillot jaune, elle a laissé la victoire finale à Elise Chabbey après avoir craqué dans la descente, se retrouvant même dans l'arrière-cour d’une maison.