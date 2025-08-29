Pius Schwizer réintègre le cadre élite de saut suisse après une suspension de deux semaines. La fédération a levé la sanction suite à la présentation de preuves de règlement des dettes impayées.

Pius Schwizer de retour dans le cadre élite

La suspension de Pius Schwizer a été levée avec effet immédiat. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Pius Schwizer fait à nouveau partie du cadre élite de saut au sein de la fédération suisse. Celle-ci l'a annoncé vendredi après une audience.

Pius Schwizer avait été suspendu il y a deux semaines en raison de difficultés financières et de son incapacité à honorer ses dettes auprès de ses créanciers. Pour cette raison, des chevaux avaient été retirés et saisis de sa ferme à Oensingen.

Créances réglées

Le Soleurois de 63 ans a désormais pu présenter à la commission de sélection de Swiss Equestrian «des documents prouvant que les créances impayées qui avaient conduit à sa suspension ont été réglées», comme elle l'écrit. La suspension de Pius Schwizer a donc été levée avec effet immédiat et il réintègre logiquement le cadre élite.