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Les lunettes de Noè Ponti glissent sur son nez dès le départ
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Plus aucune chance de médaille:Les lunettes de Noè Ponti glissent sur son nez dès le départ

Quelle frustration en finale!
Un problème avec ses lunettes coûte une médaille à Noè Ponti!

Quelle déception pour Noè Ponti en finale du 50 m papillon aux Championnats d’Europe! Le Tessinois a perdu ses lunettes et donc toutes ses chances de lutter pour le podium.
Publié: 11.08.2026 à 19:34 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 20:07 heures
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Ses lunettes ont glissé, ce qui lui a coûté la victoire.
Photo: keystone-sda.ch
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Yannick Peng

Huitième et dernière place pour Noè Ponti!

Mardi à Paris, Noè Ponti, l’un des grands favoris, a vu ses espoirs de médaille s’envoler en finale du 50 m papillon aux Championnats d’Europe.

La raison de cette énorme désillusion? Les lunettes de natation du Tessinois de 25 ans ont glissé pendant cette épreuve très courte. Dès lors, il n’avait plus aucune chance de lutter avec les meilleurs. Une mésaventure particulièrement rageante.

Avec un chrono de 22’’91, Ponti termine à 39 centièmes du vainqueur russe Egor Kornev. Le Français Maxime Grousset décroche l’argent, devant le Biélorusse Grigori Pekarski.

Du côté suisse, la demi-finale du 200 m dos a en revanche apporté de bonnes nouvelles. Roman Mityukov (1’54’’85) et Flavio Bucca (1’55’’73) se sont tous deux qualifiés pour la finale de mercredi, avec une médaille en jeu. Le Hongrois Hubert Kos a, lui, frappé très fort en établissant un nouveau record d’Europe en 1’52’’30.

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