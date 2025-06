1/10 Lors de la soirée de clôture, des visiteurs ont construit une «pyramide de tables» branlante. Photo: Blick Leserreporter

Benjamin Gwerder

La Fête fédérale de gymnastique 2025 s'est clôturée en grande pompe dimanche dernier, mais certaines scènes survenues sur le site lausannois continuent de faire parler d’elles. Des images de la tente de fête et des installations sanitaires ont fait le tour du monde, jetant une lumière peu flatteuse sur les conditions sur place.

Blick a recueilli les témoignages de Mahara Rösli, membre du club de gymnastique féminine d’Ossingen, et de Caroline Beck, du club de gymnastique de Selzach. Les deux gymnastes dénoncent un manque d’organisation et un certain chaos, tandis que du côté des responsables, on reconnaît des marges d’amélioration.

«L’organisateur ne voulait pas qu’on intervienne»

Une scène en particulier a choqué Mahara Rösli et Caroline Beck: elle s’est déroulée samedi soir, dans la grande tente principale. Un groupe de jeunes hommes y a empilé des tables les unes sur les autres, formant une sorte de pyramide instable, sur laquelle plusieurs personnes se sont mises à danser.

« C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de blessé Caroline Beck »

«Les bancs étaient tellement fragiles qu’il suffisait de quelques personnes pour qu’ils se courbent», s’indigne Mahara Rösli. Les deux gymnastes se souviennent de plusieurs bancs cassés ce soir-là.

La pyramide de tables serait restée en place plus d’une heure, sans qu’aucune mesure ne soit prise. «Le personnel de sécurité nous a expliqué que l’organisateur ne souhaitait pas d’intervention», raconte Caroline Beck. Même la patrouille de police présente sur le site n’a pas réagi. «C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de blessé.»

L'état des toilettes qualifié de «répugnant»

Autre point noir: les sanitaires. Selon Mahara Rösli et Caroline Beck, les derniers jours de la fête ont été marqués par des conditions d’hygiène déplorables, notamment dans les campings. «C’était indigne d’un événement de cette ampleur: des serviettes hygiéniques usagées, des tampons, du coton, des flacons de shampoing vides et des touffes de cheveux traînaient dans les lavabos», racontent-elles.

Elles parlent aussi de toilettes débordantes et d'odeurs d’urine omniprésentes sur une grande partie du site. Plusieurs visiteurs ont par ailleurs dénoncé un manque d’espace dans les campings et une organisation trop approximative.

Des solutions d’urgence mises en place

Face à ces critiques, les organisateurs assurent prendre la situation au sérieux. Valentine Pittet, responsable de la communication de la Fête fédérale de gymnastique, a indiqué à Blick être en contact avec la police, le service de sécurité privé ainsi qu'avec l'exploitant du chapiteau, afin de faire toute la lumière sur les incidents.

Concernant les problèmes d'infrastructures sanitaires, Valentine Pittet avance une explication: «De nombreux gymnastes sont venus à Lausanne sans avoir réservé leur nuitée, alors que nous avions communiqué à plusieurs reprises, bien avant l’événement, que les demandes de dernière minute ne pourraient pas être prises en compte.»

Sur la seule nuit du 21 au 22 juin, selon elle, ce sont près de 9000 personnes qui se sont présentées sans réservation sur les terrains de camping. «Le besoin a ainsi dépassé de moitié la capacité prévue. Nous avons dû, en un temps record, chercher des solutions d’urgence avec la Ville.»