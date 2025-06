1/4 La Fête fédérale de gymnastique à Lausanne est le plus grand événement suisse de sport populaire de l'année. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Dubach

Ce sont des phrases que personne, parmi les quelque 65’000 participants à la Fête fédérale de gymnastique, n’aurait voulu lire. Mais les organisateurs de l’événement ont dû admettre que leurs classements contiennent des erreurs. Celles-ci ne peuvent plus être corrigées.

Blick s’est procuré un e-mail envoyé par les organisateurs aux clubs concernés. «Nous avons établi les classements en notre âme et conscience et sommes convaincus que les places de médailles ont été attribuées de manière équitable. Néanmoins, nous savons aussi que certains résultats sur les installations de sprint ne correspondent pas à la réalité sportive en raison d’erreurs de procédure.»

«Le classement est considéré comme final»

Après un premier cafouillage lors du premier week-end de compétition avec un manque de ravitaillement autour du stade de la Pontaise, de nouveaux défauts apparaissent dans l’organisation. Certains gymnastes doivent vivre avec le fait d’être immortalisés dans des classements erronés, dans un événement qui a lieu tous les six ans. L’organisation l’admet: «Malgré un contrôle minutieux, des erreurs subsistent. Ce sont des erreurs que nous aimerions annuler, mais cela ne nous est malheureusement plus possible. C’est pourquoi le classement est considéré comme final dans sa forme actuelle.»

La direction générale des compétitions de la Fête fédérale a fait savoir à Blick: «Selon l’état actuel, environ 140 participants sur un total d’environ 4000 sont concernés. Les personnes et les clubs concernés ont été contactés directement par nos soins mercredi et informés de la situation.» Selon la Fédération Suisse de Gymnastique, les problèmes techniques de chronométrage du sprint sont apparus le premier jour de la fête (jeudi 12 juin) lors de deux compétitions: l’athlétisme individuel et le concours de gymnastique.

Les médailles pas remises en cause

La FSG assume la responsabilité de l’incident et précise: les rangs concernant les médailles ne sont pas concernés. «Dans certains cas, une correction ultérieure n’a toutefois pas été possible avec précision en raison d’un chronométrage erroné, ce que nous regrettons vivement.» Le premier week-end a également été problématique au niveau des horaires de passage. Des athlètes auraient dû attendre trois heures avant d’être engagés.

En plus des écarts de temps, des notes mal inscrites ont aussi causé des problèmes. Robin Wegmüller a participé au premier week-end de la Fête à une compétition de gymnastique. Il fait partie d’une société dans le canton de Thurgovie. Il raconte avoir été irrité par une note: «On m’a attribué une fausse note dans la discipline du basket-ball. Au lieu d’un 8,13, on m'a noté un 3,00. Je me suis senti un peu 'floué'. Nous sommes intervenus par e-mail. Certes, nous n’avons pas reçu de réponse, mais cette semaine, la note a été corrigée.»

Bien que les notes soient corrigées pour certains, ce n’est pas le cas pour d’autres. Alors bien sûr, tout le monde dans la famille de la gymnastique est conscient que tout ne peut pas se dérouler à la perfection lors d’une manifestation qui rassemble autant de monde. Reste à voir si les organisateurs pourront corriger ces problèmes pour que la fête soit belle jusqu’au bout.