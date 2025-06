La Gym Chézard-Saint-Martin a eu l'honneur d'ouvrir les feux

La Gym Chezard-St-Martin était la première société à se produire lors de la cérémonie d'ouverture. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour sa cérémonie d'ouverture, Lausanne 2025 a proposé un concept intéressant: 11 tableaux, représentants chacun une émotion, et étant représentés par des sociétés différentes. Il en a bien fallu une pour lancer le show et c'est tombé sur Chézard-St-Martin. «L'organisation est venue nous chercher, révèle Quentin Juvet, moniteur du groupe Jeunesse. Par contre, on a su assez tard qu'on passait en premiers. Mais de les voir, ça nous a donné les frissons.»

Peu importe pour les Neuchâtelois, qui ont préparé leur prestation depuis février dernier. Et à Beaulieu, ils ont parfaitement lancé la cérémonie d'ouverture, déroulant une voie royale aux sociétés qui les ont suivis. Le thème de Chézard-St-Martin? La passion. Et les jeunes sur scène l'ont bien compris.

Un peu de stress, mais…

«C'était super cool car on était tous pleins d'énergie», souligne Luna, l'une des gymnastes ayant pris part à la prestation. À ses côtés, ses amies Léonie et Anaïs ne peuvent que confirmer. «Il y avait énormément d'excitation», appuie cette dernière. Et un peu de stress quand même, au moment où, dans les coulisses, les jeunes femmes entendent les applaudissements du public? «Un peu mais on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller», sourit Luna. Si Léonie et Anaïs avaient déjà participé à des galas par le passé, c'était une grande première pour leur camarade. «C'était vraiment incroyable», s'exclame-t-elle.

Léonie, Luna et Anaïs (de gauche à droite) ont participé à la cérémonie d'ouverture.

Lorsque Blick les retrouve, leur prestation est terminée depuis 1h30. «On est fiers de nous, appuie Léonie. C'était une bonne production et on voit que le travail a payé.» Mieux, avec cet échauffement, les trois Neuchâteloises partent confiantes pour leur «vraie» compétition qui commence le lendemain déjà. «On est sûres que ça va bien se passer vu qu'on s'est mises en confiance», sourit Léonie. Les concurrentes sont prévenues.

«Tout le monde n'a pas cette chance»

Forcément, avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de Lausanne 2025 est un honneur pour les trois gymnastes. «Tout le monde n'a pas cette chance», rappelle Luna. Par contre, elles ont dû ouvrir les feux. «C'est un peu stressant car on ne sait pas comment va être le public», ajoute l'une d'entre elles.

Mais leur coach voit les choses autrement. «Passer en premier nous permet d'ensuite profiter du show», sourit Quentin Juvet. Ce que le groupe de Chézard-St-Martin a bien évidemment fait par la suite, après une prestation aboutie. Avant les choses sérieuses.