Caryl Cordt-Moller était l'un des porteurs de flamme. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'année dernière, Caryl Cordt-Moller a vécu un rêve éveillé. Le Genevois faisait partie des porteurs de flamme masqués lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, en compagnie de deux autres Romands, Maxime Renaud et Guillaume Larrazabal. «C'était un truc de ouf, s'exclame d'emblée le premier nommé. Je n'ai jamais trop été un grand fan des JO et de la télévision en général. Mais avec le recul et que j'y pense, c'est vrai que c'est complètement fou.»

Par contre, l'on peut se demander comment un Suisse se retrouve sur les toits de la capitale française, pour l'un des moments forts des Jeux olympiques. «J'ai été contacté par l'un de mes amis, Vincent Giannesini, qui était le chorégraphe de ce personnage en particulier, explique Caryl Cordt-Moller. Il m'a juste demandé si j'étais disponible pendant les JO et j'ai dit oui.»

Champion du monde il y a peu

Évidemment, au début, le projet est ultra-confidentiel et le Genevois ne sait quasi rien. «Ce n'est qu'au fil du temps que j'ai découvert qu'on allait incarner ce personnage, qui est devenu emblématique.» Son parcours l'a mené les longs des quais de Seine, en face du Tribunal de Commerce parisien. «Il y a de la fierté d'avoir porté la flamme, avoue-t-il. Mais ce qui est drôle, c'est que cela s'est fait dans un contexte de spectacle, donc il y avait un peu de décalage.»

Car si Caryl Cordt-Moller a été contacté par son ami, c'est avant tout parce que c'est un excellent athlète de parkour – ce sport qui consiste à franchir des obstacles dans un environnement urbain. Il y excelle tellement qu'il est à nouveau devenu champion du monde de vitesse il y a quelques jours. «D'avoir pu être mis en avant à Paris a donné un énorme coup de projecteur au sport», souligne celui qui le pratique depuis l'âge de 10 ans.

Caryl Cordt-Moller se réjouit de la Fête fédérale de gymnastique. Photo: keystone-sda.ch

«Il y aura plein de gens»

Pour la première fois de sa vie, le Genevois va pouvoir goûter à (dans une moindre mesure) grande fête, à savoir la Fédérale de gymnastique. Lausanne va en effet accueillir pour la discipline de Caryl Cordt-Moller lors de sa manifestation qui a lieu du 12 au 22 juin. «C'est super cool parce qu'il y aura plein de gens», se réjouit celui qui étudie à l'université locale.

Il avoue toutefois que, d'un point de vue personnel, cela ne devrait pas changer grand-chose puisque lui vise surtout les compétitions internationales. «Mais d'être au bord du Léman, ça va être génial.» Un plaisir pour Caryl Cordt-Moller mais également pour les spectateurs qui seront sans doute impressionnés par les performances du Genevois ou de Guillaume Larrazabal, qui prendra également part à l'événement.