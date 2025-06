La Fête fédérale de gym en chiffres

Matthias Davet Journaliste Blick

6 ans

La Fête fédérale de gymnastique est une manifestation d'ampleur nationale qui est organisée chaque six ans. La dernière édition a donc eu lieu en 2019, à Aarau. Par contre, ses inscursions en Suisse romande sont plutôt rares. Entre 1928 et 2024, elle a posé à trois reprises ses valises de ce côté-ci de la Sarine: Lausanne (1951), Genève (1978) et Bienne-Macolin (2013). Après Lausanne 2025, la Fête fédérale s'en ira au Tessin.

65'000 gymnastes

Si la Fête fédérale de gymnastique se présente comme «la plus grande manifestation sportive de Suisse», elle a d'excellents arguments à faire valoir. 65'000 gymnastes seront en effet engagés lors des jours de compétitions. Des athlètes qui, forcément, ne vont pas faire le voyage seul en direction de la capitale olympique. Ainsi, 300'000 visiteurs sont attendus à Lausanne entre les 12 et 22 juin.

59% de gymnastes féminines

Les Jeux olympiques de Paris 2024 étaient les premiers à obtenir la parité entre hommes et femmes au niveau de la participation. Au niveau de la Fête fédérale de gymnastique, les athlètes féminines mènent la danse puisqu'elles seront 59% des 65'000 à prendre part aux différentes compétitions.

350'000 minutes de compétition

En l'espace de 8 jours de 7h à 22h, 243 jours de compétition seront condensés. Sur 27 sites différents, les athlètes vont s'affronter dans 22 disciplines. Au total, 350'000 minutes de compétition vont avoir lieu entre les 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 juin. Il y en aura pour tous les goûts.

4 Quartiers

Pour cette édition 2025, la ville de Lausanne a décidé de «se séparer» en quatre:

Le quartier UNIL: Situé à l'ouest de Lausanne, il accueillera des épreuves d'athlétisme, de balle à la corbeille, de balle au poing, d'indiaca, de jeux nationaux, de teste de branche et de volleyball. Ses principaux lieux seront les terrains de Chavannes ou le stade de Dorigny.

Le quartier Lac: Entre Vidy et la Vallée de la Jeunesse, de nombreux sports seront visibles pour le public. Pêle-mêle, on peut citer l'athlétisme, les concours de gymnastique, les Concours PluSport, le Fit+Fun, le parcours jeunesse, la balle au filet ou le unihockey.

Le quariter Fête: Vers la Place de la Navigation et Ouchy et en plus du Chase Tag et du waterings, la Tonnelle sera installée. Le but premier de cet endroit: célébrer. L'espace «La Belle Nuit» sera par exemple à cet endroit.

Le quartier Ville: Le plus grand des quatre quartiers prendra place entre Montbenon et la Pontaise. Le plus important lieu de compétition sera Beaulieu, qui accueillera la plupart des épreuves de gymnastique plus «classiques». La Pontaise aura également une place importante pour cette Fête fédérale.

4200 volontaires

Recruter des bénévoles pour cette édition 2025 n'a pas été des plus simples pour Lausanne. Finalement, les organisateurs ont atteint les 85% de leur objectif. Ainsi, les 4200 personnes présentes vont tout faire pour que la fête soit des plus belles possibles.