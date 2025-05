La Fête fédérale de gym s'allie à La Belle Nuit

Matthias Davet Journaliste Blick

Du 12 au 22 juin prochain, Lausanne va s'enflammer la journée au rythme de la Fête fédérale de gymnastique. L'événement d'une immense ampleur s'installe dans la cité olympique et va prendre possession de plusieurs de ses quartiers.

Sauf que le jour ne suffisait pas aux organisateurs. Ceux-ci ont annoncé ce mercredi s'associer à La Belle Nuit, un festival lausannois. «Ensemble, Lausanne 2025 et La Belle Nuit partagent la même ambition: animer les soirées de la Fête jusqu’à l’aube pour les locaux et les visiteurs, mettre en lumière la culture musicale locale et sa diversité et inviter les gymnastes et visiteurs à vivre la nuit lausannoise et leur donner envie de revenir», écrit la Fête fédérale dans son communiqué.

Ainsi, à Bellerive, un espace pourra accueillir plusieurs milliers de personnes. «Au bord du Léman, ce cadre ouvert et convivial, pensé pour accueillir le public dans une atmosphère estivale et détendue, laissera sans aucun doute un souvenir impérissable aux noctambules de tout âge», peut-on encore lire dans le communiqué.

Mais la fête ne s'arrêtera pas au bord du lac, près de 20 établissements s'associent à la fête comme les boîtes emblématiques de Lausanne que sont le MAD, le bar club ABC ou le D! Club. Il y aura également des DJ connus en Suisse comme Mike Candy, Vincz Lee ou Igor Blaska. «Ce projet illustre la capacité de Lausanne à accueillir les grands événements en restant fidèle à elle-même: humaine, culturelle, festive et proche de sa population», écrivent encore les organisateurs.