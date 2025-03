Plus que 100 jours avant la grande fête! Photo: Jonathan Vey

Lausanne 2025 s'annonce d'ores et déjà comme une Fête fédérale de gymnastique historique!

À 100 jours très exactement du coup d’envoi de la Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 (du 12 au 22 juin), les premiers chiffres donnent le ton: cette édition s’annonce d’ores et déjà mémorable. Avec 60'526 cartes de fête enregistrées, le comité d’organisation se frotte les mains.

Une participation record en Suisse romande

Jamais une Fête fédérale de gymnastique organisée en Suisse romande n’aura attiré autant de gymnastes! Lausanne 2025 bat tous les records avec une participation massive, notamment du côté des clubs vaudois. En 2019, ils étaient 55 à s’inscrire, ils seront 85 cette année. Une hausse spectaculaire qui témoigne de l’engouement autour de l’événement.

Si l’on compare avec les éditions précédentes, Lausanne 2025 se positionne comme un rendez-vous incontournable. «Nous savons que le chiffre final n’a pas encore été atteint et va encore augmenter», indique Gaël Lasserre, directeur général de Lausanne 2025. Il reste encore un potentiel de progression avec les ventes des cartes de fête C et les inscriptions aux concours sur qualification, sans oublier les associations partenaires comme Sport Union Schweiz et Plusport.

Une dynamique différente

Si Lausanne 2025 affiche des chiffres impressionnants, quelques variations se dessinent par rapport à Aarau 2019. On note une légère baisse du côté des jeunes (-3'000 gymnastes), principalement due aux défis logistiques des déplacements en groupe. Chez les adultes, la participation diminue de 1'000 gymnastes, Lausanne étant plus excentrée que d’autres villes par rapport aux grands bassins gymniques suisses.

Une édition qui s’annonce inoubliable

Avec un record de participation en Suisse romande, Lausanne 2025 s’inscrit déjà comme une édition exceptionnelle. Le comité d’organisation met tout en œuvre pour offrir une expérience unique, à la fois sportive et festive, pour les gymnastes, les volontaires et le public. Un événement à ne pas manquer!