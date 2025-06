Les trampolinistes ont été les premiers à s'élancer

Marika et Tanya portent les couleurs de l'AGG Genève. Photo: DR

Matthias Davet Journaliste Blick

5h44. C'est l'heure précise à laquelle la jeune Tanya s'est levée ce jeudi matin, direction la Fête fédérale de gymnastique 2025. Heureusement pour elle et ses amies de l'Association Genevoise de Gymnastique (AGG), cette édition n'a pas lieu en Suisse allemande, mais à Lausanne. Même si la fatigue commence à se faire ressentir, la journée n'est pas finie. Juste après avoir discuté avec nous en cette fin de matinée, Tanya et sa coéquipière Marika se sont élancés dans l'épreuve synchronisée.

On parle là de trampoline, l'une des premières disciplines de Lausanne 2025. Alors que, trois étages plus haut dans l'enceinte de Beaulieu, le lancement officiel de la manifestation n'a pas encore été donné, les athlètes des 4 coins de la Suisse se disputent des qualifications en finale. Malheureusement pour elles, Tanya et Marika ne parviennent pas à la décrocher en individuel. Mais cela n'entache pas leur bonne humeur: «On est quand même contentes», souligne, en cœur, les deux jeunes filles d'une dizaine d'années.

À cet âge, c'est logiquement la première fois qu'elles participent à une Fête fédérale de gym. «Pour moi, ça représente l'amitié puisque je suis là avec tous mes copains, lâche Marika. Et comme c'est la dernière compétition de la saison, je me sens aussi un peu plus libre.» Un point de vue que partage totalement son amie Tanya.

Par contre, Fête fédérale de gym signifie également beaucoup de monde dans les parages puisque 300'000 visiteurs sont attendus à Lausanne entre ce jeudi et le 22 juin prochain. «Quand on saute, il y a un peu plus de stress», avoue Tanya. Mais les deux amies rassurent: la tension est moins présente avant leur deuxième passage de la journée.

Une belle 4e place pour Alessia

Car au-delà de l'importance de la compétition, il y a aussi le plaisir qui doit ressortir de cette Fête fédérale de gym. C'est ce sur quoi appuie leur coach à l'AGG, Rémy Niclass. «C'est la première fois que je participe à cet événement et, pour moi, c'est l'occasion de clôturer la saison, souligne-t-il. Ça reste une compétition importante, mais il faut aussi pouvoir s'amuser.»

Un aspect qu'a bien compris Alessia, membre de l'Actigym Ecublens. Malgré sa quatrième place, la jeune trampoliniste de 12 ans arrive tout sourire pour nous parler, alors que des athlètes sont encore en train de sauter à l'arrière-plan. «Je trouve que ma place est méritée», analyse la Vaudoise. À ses côtés, ses coachs l'encouragent d'un hochement de tête à être fière de sa prestation.

Alessia représente les couleurs de l'Actigym Ecublens. Photo: DR

«Je trouve super de participer à ce genre de fêtes, surtout pour le trampoline, ajoute Alessia. C'est un beau sport et, personnellement, j'adore sauter.» Au vu de son sourire, même deux heures après sa prestation, on ne peut que la croire.