Matthias Davet Journaliste Blick

Un gros nuage noir est venu menacer la cérémonie de clôture jeunesse de la Fête fédérale de gym ce dimanche au stade Pierre de Coubertin. Heureusement pour les organisateurs, malgré une belle frayeur et quelques bourrasques, il n'a pas déversé des trombes de pluie, seulement quelques gouttes. Certains ont en même profité, après la chaleur de samedi.

Ainsi, la cérémonie a pu se dérouler sans problème, placée sous le signe de la jeunesse. Ce premier week-end de Lausanne 2025 n'était pas encore terminé ce dimanche lorsque la cérémonie de clôture a débuté, peu après 13h. Sur la pelouse centrale du stade, des centaines d'enfants équipés de froufrous ont dansé, avant de laisser la place à la Gym La Coudre. Aux anneaux, les Neuchâtelois ont enchanté la foule avec une très belle performance alors que «Happy Ending» de Mika résonnait dans les haut-parleurs.

Relais avec des drapeaux suisses

Après un interlude avec une chorée dynamique sur des airs orientaux, de nombreux parents accompagnés de leur progéniture se sont présentés sur le terrain, pour présenter du frisbee. Un moment qui, forcément, a prêté à sourire. Certains enfants étaient à fond dans l'événement, saluant la foule, tandis que d'autres, à l'image de ce jeune garçon avec un frisbee vert, ont décidé de ne pas bouger durant l'ensemble de la prestation. Quelques-uns, visiblement fatigués, ont préféré s'allonger au sol après quelques instants de performance.

Heureusement, les athlètes de la société de Saint-Cierges n'en ont pas fait de même au moment de s'élancer pour un relais avec des drapeaux suisses à la main – durant lequel aucun enfant n'a lâché le (très) grand témoin. Puis est revenu sur le devant de la scène «Inclusive Attitude», cette troupe de danse pour les personnes en situation de handicap qui avait déjà participé à la cérémonie d'ouverture, toujours dans la douceur.

Finalement, après l'apparition du TV Lenzburg, la FSG Courroux-Courcelon a clôturé la partie animation, sur l'hymne de la Fête fédérale de gym 2025. Munies de ballon de gymnastique rythmique, les Jurassiennes ont réalisé quelques figures qui ont particulièrement plu au public.

Alors que le nuage noir se rapprochait de plus en plus et que les premières gouttes de pluie faisaient leur apparition, la cérémonie de remise des prix a pu avoir lieu, avant que tout le monde n'aille se mettre à l'abri. De justesse.