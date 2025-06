Entre magie et émotions, la Fête fédérale de gym est lancée

La Fête fédérale de gym est lancée! Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Je déclare ouverte la Fête fédérale de gymnastique 2025.» C'est par ces paroles que Jérôme Hübscher, président de la commission de la FFG au sein de la Fédération suisse de gymnastique. Sur les coups de 13h30, la manifestation qui va avoir lieu lors des 10 prochains jours à Lausanne est lancée. Après les mots du dirigeant, place au spectacle.

Pour cette cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation de Lausanne 2025 a eu plusieurs idées. La première a été de la diviser en tableau, représentant chacun une émotion que les gymnastes peuvent ressentir tout au long de la Fête fédérale. Ils l'ont ensuite associée à une couleur. La deuxième a été de séparer la cérémonie en deux: une première partie à Beaulieu et une seconde au centre-ville de Lausanne. Émotions garanties.

Rouge, la passion (Chézard-St-Martin, NE)

Photo: keystone-sda.ch

Ce sont les Neuchâtelois de la Gym Chézard-St-Martin qui ont lancé les feux de cette cérémonie d'ouverture. Rapidement, le public présent dans la Halle de Beaulieu ont tapé dans leurs mains au rythme de la musique, devant la prestation des jeunes gymnastes. Si certains vivaient là leur première Fête fédérale, ils représentaient parfaitement leur couleur et leur émotion.

Bleu, la sérénité (Inclusive Attitude, NE)

Photo: Dan Schiumarini for Lausanne25

La fougue de Chézard-St-Martin a laissé sa place à la douceur d'Inclusive Attitude. L'association neuchâteloise promeut l'inclusion dans plusieurs domaines, notamment celui de la danse. C'est pour cela que sur scène, une personne en situation de handicap s'est associée à une personne valide pour se produire dans un moment empli d'émotions. Pour la fin de la prestation, de nombreuses personnes en situation de handicap ont rejoint le duo. Émouvante, la scène a suscité un tonnerre d'applaudissements et sans doute quelques larmes dans le public.

Violet, la magie (Valle del Vedeggio, TI)

Photo: keystone-sda.ch

Décidement, pour cette cérémonie d'ouverture, on a sauté du coq à l'âne. Après la douceur d'Inclusive Attitude, on est reparti directement dans un moment de fête. Il faut dire que la chanson «Good for you» d'Olivia Rodrigo au début de la prestation de la SFG Valle del Vedeggio a bien aidé. Et «Believer» d'Imagine Dragons a rajouté ce petit peps en plus. Sur les barres asymétriques, les Tessinois ont été impressionnants et ils ont clairement apporté de la magie aux spectateurs.

Orange, l'énergie (Bulle, FR)

Photo: keystone-sda.ch

Pour leur tableau intitulé «Bulle d'énergie», les Fribourgeois ont sorti leurs trampolines. La FSG Bulle représentait ce moment, lors de l'échauffement, où tous les muscles du corps sont sous tension. Et de l'énergie, il en fallait de la part des athlètes bullois pour enchaîner tous leurs sauts en si peu de temps. Une bien belle prestation.

Rose, l'amitié (Wetzikon, ZH)

Photo: Dan Schiumarini for Lausanne25

Dans un rythme endiablé, les Zurichois de Wetzikon ont été choisis pour représenter les amitiés formées durant la Fête fédérale de gym, cette «aventure collective durant laquelle on construit des souvenirs pour toute la vie». Dans leur show «Good vibes only», les gymnastes ont donné le sourire à toute la foule. En même temps, comment ne pas l'avoir quand «Shake it off» de Taylor Swift est diffusée aux haut-parleurs.

Jaune, le dépassement de soi (Gym Avenches, VD)

Photo: keystone-sda.ch

Ce sont les gymnastes d'Avenches qui ont clôturé cette première partie de la cérémonie d'ouverture à Beaulieu. «I'm so excited», pouvait-on entendre comme musique pour les accompagner, ce qui a permis de garder cette ambiance festive dans la halle lausannoise. Plein de paillettes, les jeunes Vaudois et Vaudoises ont mis le feu à la piste.

Jaune, la joie pure (Yvonand, VD)

Photo: keystone-sda.ch

Comme une sorte de transition, la première couleur de la Place des Pionnières de Lausanne pour la suite du show est le même jaune que celui d'Avenches. Pourtant, les gymnastes d'Yvonand ont interprété une symphonie solaire plus douce. «We are the people of the sun» retentissait dans les rues du centre-ville de Lausanne. Ironique, sous une chaleur accablante pour les athlètes vaudoises.

Blanche, la sérénité (Lucens, VD)

Photo: keystone-sda.ch

Pour leur prestation tout de blanc vêtues pour représenter la douceur et la sérénité après la performance lors de la Fête fédérale, les gymnastes de Lucens ont voulu représenter la Voie lactée. Ainsi, elles ont profité d'utiliser des cerceaux de couleur bleu profond, avant de sortir des rubans pour les dernières secondes de leur prestation. Un moment réussi.

Vert, l'espoir (Vevey-Ancienne, VD)

Photo: keystone-sda.ch

Après chaque Fête fédérale, les gymnastes ont l'espoir d'être à nouveau là, six ans plus tard, en tant qu'athlète ou entraîneur. Pour représenter cela, les membres de Vevey-Ancienne ont évolué en duo mixte, les femmes tournant sur les jambes et les pieds des hommes. Clairement la prestation la plus impressionnante de la journée.

Noir, la tristesse (Aigle-Alliance, VD)

Photo: keystone-sda.ch

Pour l'avant-dernier tableau de la cérémonie, les gymnastes d'Aigle ont dû représenter cette tristesse douce-amère après la Fête, lorsque chacun doit rentrer chez lui. Les athlètes doivent faire leur deuil des moments passés. Le show «Black Angel» de la société vaudoise a parfaitement représenté cela.

Brun, le pragmatisme (Wetzikon, ZH)

Photo: keystone-sda.ch

Oui, les gymnastes sont tristes mais ils sont résignés. «On repense à tout ce qu'on a vécu et le sentiment d'avoir appartenu à quelque chose de grand est spécial.» Pour le clou du spectacle, ce sont les hommes de Wetzikon qui se sont élancés sur les barres parallèles de manière impressionnante. Toutefois, avec leurs bretelles et torse-nu, on espère pour eux qu'ils n'ont pas oublié la crème solaire, au risque d'avoir des marques plutôt étranges.