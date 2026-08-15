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Première finale au sol
Un 8e rang pour Lena Bickel grâce à une prestation solide

Lena Bickel, 21 ans, s'est classée 8e en finale au sol des Européens à Zagreb samedi avec 13,033 points. Elle est la première Suissesse depuis 2018 à atteindre une finale d'appareil.
Publié: 18:58 heures
A Zagreb, Lena Bickel a confirmé son statut de leader de l'équipe suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Lena Bickel s'est classée 8e lors de la finale au sol des Européens de Zagreb samedi. La Tessinoise a obtenu 13,033 points au terme d'une prestation solide, à 0,533 de la troisième place. La victoire est revenue à l'Italienne Manila Esposito avec un score de 13,700.

Agée de 21 ans, Bickel est la première Suissesse depuis Giulia Steingruber, il y a cinq ans, à atteindre une finale d'appareil lors d'un Championnat d'Europe. Auparavant, elle avait terminé dixième au concours général et avait également atteint la dixième place lors de la compétition par équipes, qualifiant ainsi la Suisse pour les Mondiaux de Rotterdam.

Bickel a surmonté des périodes difficiles. Après les Jeux olympiques de Paris, elle a dû faire une longue pause en raison de problèmes de dos de longue date. Au printemps 2025, la Tessinoise a connu un nouveau revers en se fracturant deux os métacarpiens à l'entraînement, ce qui avait nécessité une opération.

Malgré ce contretemps, elle s'est classée dix-huitième au concours général lors des Mondiaux de 2025 à Jakarta. A Zagreb, elle a désormais confirmé son statut de leader de l'équipe suisse.

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