Simon Ammann mis sous pression par un jeune Suisse

Les qualifications olympiques à Sapporo livrent plusieurs enseignements dans la lutte pour le dernier ticket. L'ancien champion Simon Ammann est mis sous pression par un jeune compatriote.

Nicola Abt

Le message de Bine Norcic, entraîneur de saut à ski, avant l’épreuve de qualification olympique en Asie était limpide: c'est seulement ici et maintenant que cela compte. La tension était donc palpable avant les qualifications de vendredi matin à Sapporo.

Et c’est Juri Kesseli qui a marqué les esprits. Sur le tremplin japonais, le jeune Suisse a plané jusqu’à 123 mètres. Un saut de référence, qui le place en pole position dans la course au dernier billet olympique. Et Simon Ammann dans tout ça?

Le vétéran a concédé quatre points à son jeune coéquipier. Avec sa 24e place, Simon Ammann s’est toutefois qualifié sans trembler pour la première des deux compétitions prévues. Pour les deux autres prétendants, la tâche a été plus compliquée.

L’avantage d’Ammann se confirme

Killian Peier et Felix Trunz n’ont atteint que 116,5 mètres, se classant respectivement 36e et 37e. Si la hiérarchie se maintient, le duel à quatre pourrait rapidement se transformer en une lutte à deux pour le dernier ticket olympique au fil du week-end.

Un détail saute aux yeux: avec Simon Ammann et Juri Kesseli, ce sont les deux athlètes déjà présents à Sapporo le week-end dernier qui occupent les premières places. Lors de la Continental Cup, Simon Ammann avait devancé son jeune coéquipier. Grâce à un accord avec les organisateurs japonais, Killian Peier et Felix Trunz ont pu rejoindre le groupe et découvrir le tremplin jeudi.

Visiblement, cela n’a pas suffi pour combler l’écart. Le fait que Sandro Hauswirth, pourtant en grande forme, n’ait pas non plus réussi à se hisser au niveau d’Ammann et de Kesseli va dans le même sens.

Kasai échoue, Kobayashi s’impose

Si la comparaison interne est parlante, le reste du classement doit être relativisé. Plusieurs cadres manquaient à l’appel, dont le leader suisse Gregor Deschwanden, actuellement en camp d’entraînement en Slovénie avec Bine Norcic.

Malgré un plateau amoindri, la légende japonaise Noriaki Kasai n’est pas parvenue à se qualifier pour son retour en Coupe du monde. La victoire est revenue au local Ryoyu Kobayashi.