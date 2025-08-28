Les Suissesses ont impressionné au Weltklasse

La saison de Diamond League s'est achevée avec le Weltklasse, ce jeudi soir à Zurich. Si Ditaji Kambundji et surtout Audrey Werro ont impressionné, les stars ont également répondu à l'appel.

Ditaji Kambundji a terminé deuxième du 100 m haies. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour le public du Letzigrund – dont Roger Federer –, cette édition 2025 du Weltklasse a été marqué par un événement en particulier: le nouveau record de Suisse d'Audrey Werro sur 800 m.

La soirée a débuté par une autre performance impressionnante: un temps de Jarmila Kratochvilova a été battu au Letzigrund. Bien sûr, pas le record du monde de la Tchèque sur 800 m, toujours autant inatteignable, mais son record du meeting sur 400 m, établi en 1982. 43 ans plus tard, Salwa Eid Naser a abaissé de 16 centièmes le temps de Kratochvilova (48"70).

Ce record du meeting n'a pas été le seul de la soirée, de loin. Les autres sont tous tombés sur des haies. Sur le 110 m, Cordell Tinch a écrasé la concurrence (12"92) lors d'une course où Jason Joseph a terminé à la quatrième place (13"22). Attendus, Femke Bol et Karsten Warholm n'ont pas déçu sur 400 m haies. Si le Norvégien a amélioré son propre record du meeting de 22 centièmes (46"70), la Néerlandaise entraînée par le Fribourgeois Laurent Meuwly avait également fait forte impression (52"18).

Du côté des Suisses, hormis Audrey Werro, Ditaji Kambundji a pris une magnifique deuxième place sur 100 m haies. La Bernoise a égalisé son record de Suisse (12"40) alors qu'elle a touché le dernier obstacle. À nouveau, une performance de choix avant les Mondiaux de Tokyo. De bon augure.