La Fribourgeoise inarrêtable
Nouveu record de Suisse pour Audrey Werro!

Pour la deuxième fois en quelques jours, Audrey Werro a abaissé son record de Suisse sur 800 m. Cerise sur le gâteau, elle a remporté pour la première fois une course estampillée Diamond League.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Impressionnante Audrey Werro! Dimanche à Frauenfeld, lors des championnats suisses, la Fribourgeoise était passé pour la première fois en dessous des 1'57 sur 800 m. Quelques jours plus tard, à Zurich, lors des finales de la Diamond League, elle a encore fait mieux. La pensionnaire du CA Belfaux a remporté le trophée avec un temps canon: 1'55"91!

Dans une course qu'elle a dominé de la tête et des épaules, la Fribourgeoise a franchi la ligne avec un nouveau record de Suisse. «Jamais je n'aurais pensé que ça m'arriverait de remporter ce trophée, soufflait la Fribourgeoise sur le tartan après la course. Merci pour le bruit. C'était magique.» Tous les espoirs sont possibles pour les Mondiaux de Tokyo, qui débutent le 13 septembre prochain.

