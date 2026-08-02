Michelle Heimberg défendra ses chances de podium ce soir à 21h en finale du 1 m aux Européens de Paris. Elle s'est classée 4e des qualifications avec 255,35 points.

Malgré un dernier saut raté, Michelle Heimberg jouera le podium en finale

Malgré un dernier saut raté, Michelle Heimberg jouera le podium en finale

La Suissesse tient son rang

ATS Agence télégraphique suisse

Michelle Heimberg a tenu son rang lors des qualifications du concours à 1 m dimanche en début d'après-midi aux Européens de Paris. L'Argovienne, 4e, jouera le podium en finale dès 21h.

Médaillée de bronze à ce tremplin un an plus tôt lors des championnats continentaux d'Antalya, Michelle Heimberg occupait encore la 2e place de ces qualifications avant un ultime saut moins bien négocié. Elle a cumulé 255,35 points, contre 263,35 pour la gagnante des qualifications Chiara Pellacani.

Sa soirée s'annonce particulièrement intense: avant de s'aligner en finale à 1 m, Michelle Heimberg disputera en effet l'épreuve synchronisée à 3 m en compagnie du Zurichois Erik Passerone dès 19h.