ATS Agence télégraphique suisse
Michelle Heimberg a tenu son rang lors des qualifications du concours à 1 m dimanche en début d'après-midi aux Européens de Paris. L'Argovienne, 4e, jouera le podium en finale dès 21h.
A lire aussi
Médaillée de bronze à ce tremplin un an plus tôt lors des championnats continentaux d'Antalya, Michelle Heimberg occupait encore la 2e place de ces qualifications avant un ultime saut moins bien négocié. Elle a cumulé 255,35 points, contre 263,35 pour la gagnante des qualifications Chiara Pellacani.
Sa soirée s'annonce particulièrement intense: avant de s'aligner en finale à 1 m, Michelle Heimberg disputera en effet l'épreuve synchronisée à 3 m en compagnie du Zurichois Erik Passerone dès 19h.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills