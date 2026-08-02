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La Suissesse tient son rang
Malgré un dernier saut raté, Michelle Heimberg jouera le podium en finale

Michelle Heimberg défendra ses chances de podium ce soir à 21h en finale du 1 m aux Européens de Paris. Elle s'est classée 4e des qualifications avec 255,35 points.
Publié: il y a 9 minutes
L'Argovienne aura un programme chargé ce soir.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Michelle Heimberg a tenu son rang lors des qualifications du concours à 1 m dimanche en début d'après-midi aux Européens de Paris. L'Argovienne, 4e, jouera le podium en finale dès 21h.

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Médaillée de bronze à ce tremplin un an plus tôt lors des championnats continentaux d'Antalya, Michelle Heimberg occupait encore la 2e place de ces qualifications avant un ultime saut moins bien négocié. Elle a cumulé 255,35 points, contre 263,35 pour la gagnante des qualifications Chiara Pellacani.

Sa soirée s'annonce particulièrement intense: avant de s'aligner en finale à 1 m, Michelle Heimberg disputera en effet l'épreuve synchronisée à 3 m en compagnie du Zurichois Erik Passerone dès 19h.

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