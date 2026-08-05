ATS Agence télégraphique suisse
Michelle Heimberg a renoncé après un saut en finale des 3m aux Européens de Paris mardi soir. La plongeuse en a expliqué les raisons sur Instagram.
«Une semaine avant de partir aux Européens, mon compagnon et moi avons appris que nous avions perdu notre bébé à la fin du premier trimestre de grossesse. 24 heures plus tard, je subissais une opération.»
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L'Argovienne, victorieuse de l'argent au 1 m, a voulu faire passer un message et rappeler que cette médaille d'argent valait de l'or. «Les deux dernières semaines ont été incroyablement éprouvantes, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Il y avait des moments où se tenir debout sur la planche me semblait presque impossible.»
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