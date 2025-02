La tournée asiatique tourne au fiasco pour l'équipe de Suisse

1/5 Gregor Deschwanden ne pourra pas prendre le départ à Sapporo avec ses propres skis de saut à ski. Photo: Getty Images

Nicola Abt

Après leur atterrissage au Japon, l’ambiance au sein de l’équipe suisse de saut à ski s’est brusquement détériorée. La raison? Leurs skis avaient disparu. Le matériel était introuvable et ils en ont rapidement appris la raison: leurs lattes étaient restées en Europe.

Si les Suisses ont tout de même pu participer aux qualifications vendredi, c’est grâce aux équipes japonaise et slovène. «Ils nous ont prêté quelques skis», explique le technicien Björn Schneider. Un beau geste qui ne change rien à l’énorme désavantage subi par le leader de l’équipe, Gregor Deschwanden (33 ans).

Son équipement, autrefois parfaitement adapté à ses besoins, ne lui convient plus. «Le matériel prêté est différent de celui avec lequel il saute habituellement, ce qui l’empêche d’exécuter sa technique comme il en a l’habitude. Dans ces conditions, on n’a pratiquement aucune chance.» De quoi priver les Suisses de l’un de leurs plus grands atouts.

Une perte de vitesse et des problèmes de combinaison

Sur la piste d’élan, ils figurent d’ordinaire parmi les plus rapides, grâce à un affûtage spécifique. «Avec le matériel standard que nous avons maintenant, nous ne sommes pas compétitifs en termes de vitesse.» En effet, pour une fois, ils ne dominent pas le classement de la vitesse en qualification. Killian Peier (29 ans) parvient tout de même à se classer troisième ex æquo.

C’est en vol que le désavantage matériel se fait le plus sentir. Le système de vol ne fonctionne pas aussi bien, que ce soit pour Peier ou pour Deschwanden. Résultat: ils terminent respectivement 30e et 38e, ce qui constitue le pire résultat de qualification de l’hiver pour le dernier nommé.

Samedi, ils devront encore sauter avec des skis prêtés, les leurs n’arrivant qu’après la compétition. Deschwanden risque ainsi de perdre sa cinquième place au classement général. Comme si la frustration liée au matériel ne suffisait pas, les combinaisons posent également problème. Yanick Wasser (20 ans) a été disqualifié en raison d’une perméabilité à l’air insuffisante. L’équipe suisse cherche encore à comprendre pourquoi.