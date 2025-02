Quel est le plan pour Benjamin Mendy au FC Zurich?

1/7 Un champion du monde pour le FCZ : Benjamin Mendy joue désormais en Super League. Photo: freshfocus

Tobias Wedermann

Au moment où l’entraînement commence, il se met à pleuvoir des cordes. «C’est un vrai défilé ici», disent les nouveaux coéquipiers de Benjamin Mendy aux journalistes et aux équipes de tournage présents sur place ce jeudi matin. Peu après 10h30, le champion du monde entre sur le terrain d’entraînement du FC Zurich, dont la pelouse est dans un état précaire.

C’est la deuxième séance d’entraînement que le Français au passé controversé effectue avec les Zurichois. Dans l’entourage du FCZ, la première impression est jugée très amicale et terre à terre. Lors de l’échauffement, le joueur est au cœur de l’action, mais loin des caméras. Face aux journalistes présents, Benjamin Mendy se montre réservé.

Le nouveau grand nom de l’effectif du FCZ ne cherche pas (encore) les feux de la rampe. Contrairement à l’autre transfert hivernal Steven Zuber, il ne donne actuellement aucune interview. Benjamin Mendy ne parle pas. Son nouvel entraîneur Ricardo Moniz est d’ailleurs absent. Comme lors du match contre Saint-Gall dimanche, le sexagénaire est malade. En revanche, un dîner de plusieurs heures a eu lieu mercredi soir avec le directeur sportif Milos Malenovic. Bien que le quadragénaire ait annoncé la semaine dernière qu’il ne serait pas judicieux de recruter un concurrent pour le jeune talent Junior Ligue, c’est exactement ce qu’il a fait.

Le plan est le suivant: Bejamin Mendy et Junior Ligue peuvent tous deux jouer en tant qu’arrière gauche ou défenseur central. Le champion du monde ne doit pas non plus être un renfort à court terme. Son état de forme n’est pas encore à 100%. Contre Sion samedi, il ne sera certainement pas encore dans l’effectif. Mais il a signé un contrat jusqu’en 2026 et il est bien possible qu’il remplace souvent Junior Ligue à l’avenir. Le jeune homme de 19 ans a été quant à lui déjà très courtisé lors de la fenêtre de transfert hivernale. Pour Milos Malenovic, il est un futur international suisse.

Moralement discutable?

Le transfert de Mendy, négocié par le directeur sportif, n’en reste pas moins polémique. Un transfert de prestige ou joli coup pour les uns, alors que d’autres y voient un choix très discutable. En août 2021, le footballeur a été placé en détention provisoire par la police en Angleterre. Les accusations étaient alors graves: il a été accusé de viols multiples et d’agression sexuelle. Il a passé près de six mois en détention provisoire et n’a été libéré sous caution qu’en janvier 2022. Lors de la procédure judiciaire, il a été acquitté de tous les chefs d’accusation.

Photo: Pius Koller

Malgré cela, les critiques sont vives, notamment auprès des associations féministes zurichoises: «Les clubs de football ont une responsabilité sociale. Avec cet engagement, le FCZ contribue à la culture du viol. Il envoie le message suivant: tant que tu joues bien, ton comportement envers les femmes n’a pas d’importance», relève la Frauenzentrale Zürich.

Le FCZ a-t-il sous-estimé les réactions?

Le FCZ a-t-il sous-estimé les réactions suscitées par ce transfert? Non, répond le club jeudi après-midi, qui se voit néanmoins contraint de réagir par une grande déclaration. «Les responsables du FC Zurich étaient au courant des antécédents. Nous avons soigneusement examiné les faits avant de s’engager et nous avons décidé de recruter le joueur sur la base de l’acquittement prononcé à l’époque par le tribunal en Angleterre. Il n’y avait aucune raison pour le FC Zurich de douter de la justesse du traitement juridique. Le joueur mondialement connu n’a pas été condamné et il n’y avait pas d’autres raisons pour lesquelles le FCZ aurait dû s’abstenir de l’engager.»

Tous les responsables du club sont conscients de leur responsabilité sociale, poursuit le communiqué. «Nous souhaitons exprimer ici clairement et sans équivoque que nous soutenons en principe et sans réserve les préoccupations de la Frauenzentrale. Nous aussi, au FCZ, nous refusons catégoriquement toute forme de violence, en particulier envers les femmes et les enfants. En conséquence, nous avons par le passé réagi immédiatement dans certains cas et les avons sanctionnés. En revanche, nous restons d’avis que nous avons eu raison de ne pas mentionner les antécédents du joueur Benjamin Mendy pour protéger sa personne.» Les nuages noirs au-dessus du Letzigrund, tout comme le débat sur Benjamin Mendy, ne seront pas dissipés d’aussitôt.