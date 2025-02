Le parcours controversé de Benjamin Mendy avant son arrivée au FC Zurich

1/6 Pendant quatre ans, Benjamin Mendy a porté les couleurs de Manchester City. Photo: AFP

Lucas Werder

C'est un transfert qui restera dans l'histoire: à l'été 2017, Manchester City versait 57,5 millions d'euros à l'AS Monaco, faisant ainsi de Benjamin Mendy le défenseur le plus cher de l'histoire du football à ce moment-là.

Sept ans et demi, quatre titres de champion d'Angleterre et une coupe du monde plus tard, le Français a atterri à Zurich. Pour l'ancien latéral gauche de classe mondiale, il n'y a même plus d'indemnité de transfert à payer. Après 15 matches en un an et demi, le club de deuxième division française de Lorient est heureux d'avoir enfin retiré le joueur de sa liste de salaires.

D'abord en détention provisoire, puis acquitté

La chute vertigineuse du joueur aux dix sélections nationales n'est pas seulement due à l'absence de performances sportives. Sa chute commence en août 2021, lorsqu'il est placé en détention provisoire par la police du Cheshire, en Angleterre. Les accusations sont graves: Mendy est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle. Il passe près de six mois en détention provisoire et n'est libéré sous caution qu'en janvier 2022.

Pendant son séjour en prison, d'autres accusations contre lui sont rendues publiques. En août 2022, le footballeur doit finalement répondre devant le tribunal de huit cas de viol, d'un cas de tentative de viol et d'un cas d'agression sexuelle. Benjamin Mendy plaide non coupable contre chaque grief. À l'été 2023, le Français est acquitté de tous les chefs d'accusation à l'issue de plusieurs audiences.

Sans club depuis mai 2024

Benjamin Mendy saisit alors lui-même la justice. Il réclame à Manchester City, qui l'avait suspendu peu après son incarcération, des arriérés de salaire d'un montant équivalent à 12,4 millions de francs. En novembre 2024, un tribunal lui donne finalement partiellement raison: City doit verser une grande partie de la somme réclamée. Certes, le club avait le droit de suspendre les paiements pendant la période de prison du joueur. Mais après sa libération, la direction l'a empêché d'exercer son travail contre sa volonté, juge le tribunal.

Sur le plan sportif, Benjamin Mendy tente de prendre un nouveau départ dans son pays natal, la France, à l'été 2023. Il signe au FC Lorient et ne fait que 15 apparitions lors de sa première saison, notamment en raison de blessures. Après la relégation en deuxième division, le nouvel entraîneur Olivier Pantaloni annonce qu'il ne misera plus sur le champion du monde à l'avenir. Il passe les six derniers mois dans les tribunes, son dernier match officiel date de mai 2024. Désormais, celui qui fut le défenseur le plus cher du monde veut relancer sa carrière en Super League, à Zurich.