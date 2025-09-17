Grosse déception pour Angelica Moser à Tokyo

Dernière mise à jour: il y a 20 minutes

Grosse déception pour Angelica Moser aux Mondiaux de Tokyo. La championne d'Europe a échoué trois fois à 4m75 et a dit adieu à ses espoirs de médaille à la perche. Il en va de même pour Simon Ehammer en longueur.

Enorme désillusion mercredi à Tokyo pour Angelica Moser. Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

La Zurichoise avait pourtant bien entamé son concours. Elle avait franchi facilement des barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Mais la hauteur suivante lui a été fatale.

Le Genevois Timothé Muhmenthaler s'est qualifié de justesse pour les demi-finales du 200 m. Le champion d'Europe 2024 a pris la troisième place de sa série en 20''39.

Toujours sur le demi-tour, William Reais a terminé quatrième de sa série en 20''38 et a donc manqué la qualification directe pour les demi-finales. Mais son chrono lui a permis d'être parmi les six repêchés.

Déception aussi pour Simon Ehammer

Sur la même distance, mais chez les femmes, Léonie Pointet a pour sa part été éliminée. Quatrième de sa série en 23''04, la Vaudoise n'a pas figuré parmi les six «lucky losers» au temps.

Simon Ehammer n'a pas obtenu la médaille espérée en longueur aux Mondiaux de Tokyo. L'Appenzellois a dû se contenter du quatrième rang avec un saut de 8m30 à son troisième essai.