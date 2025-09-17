DE
FR

Ehammer aussi sans médaille
Grosse déception pour Angelica Moser à Tokyo

Grosse déception pour Angelica Moser aux Mondiaux de Tokyo. La championne d'Europe a échoué trois fois à 4m75 et a dit adieu à ses espoirs de médaille à la perche. Il en va de même pour Simon Ehammer en longueur.
Publié: 14:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Partager
Écouter
Enorme désillusion mercredi à Tokyo pour Angelica Moser.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Zurichoise avait pourtant bien entamé son concours. Elle avait franchi facilement des barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Mais la hauteur suivante lui a été fatale.

Le Genevois Timothé Muhmenthaler s'est qualifié de justesse pour les demi-finales du 200 m. Le champion d'Europe 2024 a pris la troisième place de sa série en 20''39.

À lire aussi sur l'athlétisme
Ditaji Kambundji: «À deux heures du matin, j'étais au téléphone avec mes sœurs»
Retour sur un exploit
Ditaji Kambundji: «À deux heures du matin, j'étais au téléphone avec mes sœurs»
Jason Joseph se rate en finale du 110 m haies
Pas de nouvel exploit suisse
Jason Joseph se rate en finale du 110 m haies

Toujours sur le demi-tour, William Reais a terminé quatrième de sa série en 20''38 et a donc manqué la qualification directe pour les demi-finales. Mais son chrono lui a permis d'être parmi les six repêchés.

Déception aussi pour Simon Ehammer

Sur la même distance, mais chez les femmes, Léonie Pointet a pour sa part été éliminée. Quatrième de sa série en 23''04, la Vaudoise n'a pas figuré parmi les six «lucky losers» au temps.

Simon Ehammer n'a pas obtenu la médaille espérée en longueur aux Mondiaux de Tokyo. L'Appenzellois a dû se contenter du quatrième rang avec un saut de 8m30 à son troisième essai.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus