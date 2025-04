Coupe de l'America 2027: incertitudes en Nouvelle-Zélande

Team New Zealand, détenteur de la Coupe de l'America, s'est dit dans l'incapacité d'organiser la prochaine édition prévue en 2027. Le manque de financement gouvernemental est en cause.

Team New Zealand lors d'une régate victorieuse à Barcelone en octobre 2024. Photo: Bernat Armangue

ATS Agence télégraphique suisse

«Malgré les importantes retombées économiques générées par l'organisation de la Coupe de l'America et d'autres évènements majeurs (...) nous comprenons que le gouvernement néo-zélandais a d'autres priorités actuellement», regrette l'équipe dans un communiqué. Ayant battu le défi britannique INEOS Britannia à Barcelone en octobre dernier, Team New Zeland doit remettre l'Aiguillère d'argent en jeu en 2027 et avait prévu de le faire à Auckland.