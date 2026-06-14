Les athlètes helvétiques ont brillé lors des Championnats d'Europe de para-cyclisme. Au total, ils ramènent douze breloques d'Italie, dont huit en or.

Douze médailles pour la Suisse aux Européens de para-cyclisme

Douze médailles pour la Suisse aux Européens de para-cyclisme

ATS Agence télégraphique suisse

La délégation suisse, composée de 17 athlètes, est rentrée des Championnats d'Europe de para-cyclisme avec douze médailles à son actif. Dimanche en Italie, Flurina Rigling a clôturé la compétition en remportant le titre européen dans la course sur route de la catégorie WC2.

La double médaillée paralympique avait ouvert le bal des médailles helvétiques vendredi en remportant l'argent du contre-la-montre.

Huit médailles d'or

Outre Rigling, l’équipe de handbike composée de Sandra Fuhrer, Fabian Recher, Micha Wäfler et Benjamin Früh, ainsi que la cycliste en tricycle Celine van Till, ont contribué à ce bilan de huit médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Van Till a défendu avec succès ses titres de championne d'Europe dans sa catégorie lors de la course sur route et sur le contre-la-montre. Fuhrer et Recher ont également remporté deux médailles d'or chacun.