Fanny Smith prend la tête de la Coupe du monde de skicross

Au Canada, la Vaudoise de 32 ans a remporté sa 35e victoire en carrière et a pris les commandes du classement général avant les épreuves finales en Suède.

Deux succès de suite pour Fanny Smith à Craigleith Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Fanny Smith est en grande forme en cette fin de saison. La Vaudoise a gagné samedi en Coupe du monde à Craigleith, comme déjà la veille. Cela lui a permis de prendre la tête du classement général.

Avec ce troisième succès de la saison, et le 35e de sa carrière, Fanny Smith (32 ans) a vraiment fait très fort. Elle a mené ses trois courses (quart, demi et finale) dès le départ et n'a jamais été délogée de la tête.

Au général, avant les deux dernières épreuves la semaine prochaine à Idre Fjäll en Suède, la Suissesse compte 47 points d'avance sur la Canadienne India Sherret, seulement 5e et 9e devant son public.

Côté masculin, le vétéran grison Alex Fiva (39 ans) a pris le 5e rang. Il avait fait mieux vendredi avec une 2e place.