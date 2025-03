La Vaudoise Fanny Smith à nouveau sur le podium

L'air géorgien réussit bien à Fanny Smith. Victorieuse vendredi de la première course de Gudauri, la Vaudoise a pris la deuxième place samedi derrière l'Italienne Jole Galli.

Fanny Smith est encore montée sur le podium en Géorgie (archives). Photo: JEFF MCINTOSH

ATS Agence télégraphique suisse

L’air de la Géorgie semble porter chance à Fanny Smith. Après sa victoire vendredi lors de la première course à Gudauri, la Vaudoise a décroché la deuxième place samedi, devancée par l’Italienne Jole Galli.

Comme la veille, les deux femmes ont été au coude-à-coude en finale, mais cette fois la Transalpine a pris le dessus en fin de course pour signer son deuxième succès en Coupe du monde. Pour Fanny Smith, qui skiait diminuée, il s'agit du 80e podium en individuel, plus de 15 ans après son premier obtenu à Lake Placid, en janvier 2010. Le joli week-end de la double médaillée de bronze olympique (2018 et 2022) est de bon augure à deux semaines des championnats du monde de ski freestyle, qui se dérouleront en Engadine.

Chez les hommes, un Suisse a encore manqué de peu le podium. Après Tobias Baur, c'est Ryan Regez qui a fini à la 4e place d'une finale remportée par le Canadien Reece Howden. Les skieurs helvétiques ont cumulé les places d'honneur puisque Romain Détraz et Alex Fiva, éliminés en demi-finale, ont respectivement terminé à la 6e et à la 7e place.