L'entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, a accusé la star des Spurs de «goaltending» lors de la demi-finale de la Conference Ouest des play-off de NBA. Le Français avait établi un record absolu en séries éliminatoires avec 12 contres.

AFP Agence France-Presse

Le pivot français des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a été accusé dans la nuit de mardi à mercredi par l'entraîneur des Minnesota Timberwolves de plusieurs contres illégaux lors de leur première rencontre des séries éliminatoires de la NBA. Le phénomène français de 2,24 m avait réalisé une performance défensive historique malgré la défaite des Spurs face à Minnesota (104-102) en demi-finale de la Conférence Ouest, établissant un record absolu en séries éliminatoires avec 12 contres.

Mais les Wolves lui reprochent plusieurs cas de «goaltending», ou contre illégal réalisé alors que le ballon est dans sa phase descendante ou qu'il a touché la planche. Dans ce cas, le panier doit être accordé. «Au moins quatre» des contres de Wembanyama auraient dû être sifflés comme fautes par les arbitres, a affirmé mardi l'entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, devant la presse.

Les Spurs restent favoris

Wembanyama «a évidemment réalisé une performance historique, mais en revoyant (ses contres), au moins quatre d'entre eux sont illégaux, voire cinq», a poursuivi Finch. «Pour moi, c'est un peu inquiétant qu'aucun d'entre eux n'ait été sifflé. On a là un contreur hors pair, qui mesure 2,29 mètres (ndlr: 2,24 m en fait), qui se jette sur tout, et personne ne se rend compte que ces contres pourraient être des cas de goaltending?» «Disons qu'il y en a eu quatre. Ça fait huit points. Vous savez ce que valent huit points dans un match NBA ? C'est énorme», a-t-il souligné.

Même si les Timberwolves ont remporté le match 104-102, les Spurs restent favoris pour remporter la série, ayant terminé la saison régulière cinq places devant Minnesota et avec 13 victoires de plus. A seulement 22 ans, «Wemby» est l'un des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur (MVP) de la NBA cette année, et a déjà remporté le trophée de meilleur défenseur de la saison.