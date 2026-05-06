Oklahoma City s'est largement imposé contre Los Angeles dans la nuit de mardi à mercredi lors de l'acte I des demi-finales de la Conférence Ouest. A l'Est, Detroit a pris le meilleur sur Cleveland.

AFP Agence France-Presse

Le champion en titre Oklahoma City n'a pas tremblé pour surclasser les Los Angeles Lakers (108-90), malgré les 27 points de LeBron James, et Detroit a dominé Cleveland (111-101), mardi en demi-finale de conférence en NBA. Une performance offensive équilibrée et une défense de fer ont permis au Thunder de sceller la victoire et de prendre les devants dans la série (1-0 dans la série) face à des Lakers amoindris, toujours privés de Luka Doncic, blessé aux adducteurs.

Les Lakers ont bien démarré le match mais ont ensuite été menés pendant les trois derniers quarts-temps par Oklahoma City, qui avait remporté ses quatre matches de saison régulière contre les Californiens, remportant chaque match avec près de 30 points de marge en moyenne (29,3 points précisément). Chet Holmgren a mené le Thunder avec 24 points et 12 rebonds, tandis que le meilleur joueur (MVP) en titre de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, et Ajay Mitchell ont ajouté 18 points chacun.

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«Trop d'erreurs ce soir»

Le Thunder (No 1 en saison régulière) a aussi limité les Lakers (qui ont terminé 4e de la Conférence Ouest) à leur plus faible total de points en play-off depuis 2021. «On essaie simplement de pousser les adversaires à jouer hors de leur zone de confort, c'est aussi simple que ça», a déclaré Gilgeous-Alexander à propos de la défense du Thunder.

LeBron James, qui avait fait oublier ses 41 ans pour mener les Lakers à une victoire surprise 4-2 face aux Houston Rockets au premier tour, a encore été le meilleur marqueur de Los Angeles avec 27 points. Rui Hachimura a ajouté 18 points et Marcus Smart 12. «Quand on affronte les «champions du monde», la marge d'erreur n'est pas très grande... et il y a eu trop d'erreurs ce soir. Il faut qu'on corrige ça», a regretté l'entraîneur des Lakers, JJ Redick.

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Detroit résiste

Dans l'autre match disputé mardi, Cade Cunningham a inscrit 23 points et Detroit a résisté à une remontée de Cleveland en deuxième mi-temps pour préserver son succès 111 à 101 lors de leur premier match des demi-finales dans la Conférence Est. Les Pistons, tête de série No 1 à l'Est, semblaient se diriger vers une victoire facile et menaient de 17 points au troisième quart-temps. Mais Cleveland, accrocheur, n'a pas abdiqué et s'est rapproché à quatre longueurs, avant que Detroit ne reprenne finalement le large.

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Outre les 23 points de Cade Cunningham, Tobias Harris a ajouté 20 points tandis que Duncan Robinson a réussi cinq tirs à trois points pour totaliser 19 points. En face, Donovan Mitchell a mené Cleveland avec 23 points, tandis que James Harden a inscrit 22 points, capté huit rebonds et délivré sept passes décisives. «On a un excellent système en place. Il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais quand on est fatigué», a noté Cunningham sur la chaîne NBC. «Mais ce n'est qu'une victoire, il faut revenir et recommencer.»

Detroit a connu les pires difficultés pour se hisser en demi-finales de conférence après avoir remonté un déficit de 3-1 pour battre Orlando 4-3 au premier tour. Les Pistons veulent absolument à éviter que cela ne se reproduise: «A domicile, il faut protéger son terrain. Nous ne l'avons pas fait lors de la dernière série, donc nous voulons le faire cette fois-ci», a poursuivi Cunningham.