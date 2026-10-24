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800 m en petit bassin
Antonio Djakovic bat le record suisse et valide son ticket pour Pékin

Antonio Djakovic, 24 ans, a battu le record de Suisse du 800 m en petit bassin samedi à Uster, avec un chrono de 7'40''76. Ce temps le qualifie pour les Mondiaux de Pékin en décembre.
Publié: il y a 56 minutes
Chrono record pour le nageur Antonio Djakovic sur 800 m en bassin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Antonio Djakovic tient la forme. Le Thurgovien de 24 ans a «explosé» le record de Suisse du 800 m libre en petit bassin samedi matin à Uster, dans le cadre des championnats de l'Association régionale Zurich-Est, pour le porter à 7'40''76.

Quadruple médaillé européen en grand bassin sur 200 et 400 m libre, Antonio Djakovic a ainsi réalisé une limite qualificative pour les Mondiaux en petit bassin de Pékin (1er-6 décembre). Il a battu de 8''85 la précédente marque de référence nationale, propriété de Paul Niederberger depuis novembre 2025, et a amélioré de plus de 11 secondes son record personnel (7'52''41, en novembre 2025).

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