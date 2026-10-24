Antonio Djakovic, 24 ans, a battu le record de Suisse du 800 m en petit bassin samedi à Uster, avec un chrono de 7'40''76. Ce temps le qualifie pour les Mondiaux de Pékin en décembre.

Antonio Djakovic bat le record suisse et valide son ticket pour Pékin

Antonio Djakovic bat le record suisse et valide son ticket pour Pékin

800 m en petit bassin

ATS Agence télégraphique suisse

Antonio Djakovic tient la forme. Le Thurgovien de 24 ans a «explosé» le record de Suisse du 800 m libre en petit bassin samedi matin à Uster, dans le cadre des championnats de l'Association régionale Zurich-Est, pour le porter à 7'40''76.

Quadruple médaillé européen en grand bassin sur 200 et 400 m libre, Antonio Djakovic a ainsi réalisé une limite qualificative pour les Mondiaux en petit bassin de Pékin (1er-6 décembre). Il a battu de 8''85 la précédente marque de référence nationale, propriété de Paul Niederberger depuis novembre 2025, et a amélioré de plus de 11 secondes son record personnel (7'52''41, en novembre 2025).