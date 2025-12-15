Le pilote Noah Dettwiler remercie ses fans

Noah Dettwiler se remet des conséquences de son accident fin octobre. Dans une vidéo Instagram, le pilote de moto suisse remercie les internautes pour leur grand soutien, tout en gardant un secret pour lui.

Christian Müller

Un mois et demi s'est écoulé depuis l'horrible chute de Noah Dettwiler en Malaisie. Même si le pilote de moto suisse est en voie de guérison, il a refusé sa place dans l'équipe de Moto3 SIC58 pour la saison prochaine.

Dans une vidéo Instagram, Noah Dettwiler s'adresse désormais à ses fans: «Je voulais vous montrer que je vais bien, même s'il me faudra encore du temps pour me rétablir complètement. Mes remerciements vont à ma famille et à mon amie, qui m'ont beaucoup aidé dans cette période difficile. Je profite également de cette occasion pour remercier tous mes fans pour leurs nombreux messages d'encouragement.»

Le Soleurois de 20 ans ne dévoile pas encore la suite de son parcours: «Je vous ferai part de mes projets d'avenir dès que possible. En attendant, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne fin d'année.»