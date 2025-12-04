DE
FR

Privilégier la guérison
Après son accident, Noah Dettwiler renonce à sa saison 2026

Le pilote suisse Noah Dettwiler renonce à la saison 2026 en Moto3 pour se concentrer sur sa guérison après un grave accident en Malaisie. Son avenir en championnat du monde reste incertain malgré sa passion pour le sport motorisé.
Publié: 15:13 heures
|
Dernière mise à jour: 15:16 heures
Noah Dettwiler a renoncé à un guidon en Moto3 pour 2026
Photo: NOUSHAD THEKKAYIL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Noah Dettwiler (20 ans) a renoncé à un guidon en Moto3 pour la saison 2026. Le Soleurois veut privilégier sa complète guérison après son grave accident en Malaisie le 26 octobre.

L'équipe italienne SIC58 de Paolo Simoncelli lui avait réservé une place pour l'an prochain. «Pour le moment, il n'est pas encore clair de savoir quand je serai totalement remis», a indiqué le pilote suisse sur Instagram. Noah Dettwiler estime dès lors que ce ne serait pas correct de s'engager sans avoir la certitude de retrouver l'intégralité de ses moyens.

Un avenir incertain

Le Soleurois va tout mettre en oeuvre pour guérir, car le sport motorisé reste sa grande passion. Mais son avenir en championnat du monde semble désormais plutôt incertain.

