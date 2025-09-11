Le bronze pour Nino Schurter et l'équipe de Suisse

1/2
Nino Schurter et ses équipiers se sont parés de bronze dans le relais mixte des Mondiaux
Finn Treubler (M23), Lewin Iten (junior), Ramona Forchini (élite), Fiona Schibler (M23), Anja Grossmann (junior) et le futur retraité Nino Schurter ont concédé au final 1'33 au sextuor français, emmené par les coureurs de l'élite Loana Lecomte et Joshua Dubau, terminant à 59'' des médaillés d'argent italiens.
Cette médaille de bronze n'a toutefois tenu qu'à un fil. Le décuple champion du monde individuel de cross-country Nino Schurter a conservé sur la ligne 1 seconde d'avance sur l'espoir canadien Cole Punchard, alors que la marge du Grison de 39 ans était de 8'' à l'heure d'aborder son relais.
