Alan Roura en direct de The Ocean Race Europe
1:22
La dernière étape:Alan Roura en direct de The Ocean Race Europe

Le Genevois cherche le vent
Alan Roura parle aux lecteurs de Blick depuis la Méditerranée

Le navigateur genevois Alan Roura se trouve actuellement sur la Méditerranée où il tente de faire avancer son bateau malgré une «météo suisse». Mais où il cherche surtout à former la relève de la voile nationale.
Publié: il y a 33 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Blick Sport

C’est actuellement en Méditerranée que Alan Roura, le navigateur genevois de 32 ans, écrit un nouveau chapitre de sa carrière avec le TEAM AMAALA dans The Ocean Race Europe 2025. Après une décennie de navigation en solitaire, il opère la transition vers la voile collective -une stratégie pour promouvoir la relève suisse sur la scène internationale.

Aux côtés de ses co-skippeurs Simon Koster et Conrad Colman, il a sélectionné sept jeunes talents parmi une quarantaine de candidats — une équipe suisse mixte ambitieuse dont font partie notamment Jessica Berthoud, Lucie De Gennes, Guillaume Rol, et d’autres, illustrant clairement son projet de bâtir une «filière» solide.

Une dernière étape de Gênes au Monténégro

Les sept équipes engagées dans The Ocean Race Europe 2025 ont pris, dimanche à 15h, le départ de Gênes, en Italie, pour la cinquième et ultime étape de l'épreuve: un long parcours de 2000 milles à travers la Méditerranée et jusqu'à la mer Adriatique, direction la baie de Kotor, au Monténégro.

Pour Alan Roura, il ne s’agit pas juste de courir — mais de transmettre, comme il l'explique dans cette vidéo exclusive transmise à Blick depuis la Méditerranée en ce début de semaine. Les jeunes marins ont grâce à lui l'occasion de découvrir le grand large, inexistant en Suisse pour d'évidentes raisons géographiques.

Cette Méditerranée, ce n’est donc pas un simple décor: c’est la scène de départ d’une dynamique nouvelle, où expérience et jeunesse s’allient pour écrire – pas à pas – l’avenir de la voile suisse. Alan Roura n’est plus seul sur les océans; il emmène avec lui la relève.

